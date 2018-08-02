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Армении удалось разозлить Россию
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Армении удалось разозлить Россию 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: Дни.ру
Дело, возбужденно в отношении генерального секретаря ОДКБ Хачатурова, вызвало особое раздражение в Москве. В Кремле считают, что Армения ставит под угрозу имидж военного блока.
Судебные преследования новыми властями Армении бывших высших должностных лиц страны в целом не вызывает восторгов в Кремле. Как напомнил накануне глава МИД России Сергей Лавров, Москва в свое время выражала удовлетворение тем, что смена власти в стране прошла мирно и сторонам удалось достичь компромисса. А нынешний премьер Никол Пашинян обещал не преследовать бывших руководителей.
Однако теперь Пашинян, сам побывавший в 2010 году в тюрьме за организацию беспорядков, преследует тех, кто в то время ему противостоял: экс-президента Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, ранее командовавшего ереванским гарнизоном. Теперь их обвиняют по статье об узурпации государственной власти.
Кочарян содержится под арестом, к нему не пускают никого, кроме адвокатов. Юрия Хачатурова отпустили под залог. Но Москву особенно возмутил тот факт, что Ереван не предупредил партнеров по ОДКБ, что в отношении генсека могут быть выдвинуты обвинения — ведь его вызывали в Ереван, якобы, для дачи свидетельских показаний.
Как сообщили «Коммерсанту» источники в структурах Организации договора о коллективной безопасности, не исключено, что попытка очернить Хачатурова и ОДКБ в целом ""инспирирована внешними силами".
В дипломатическом ведомстве Армении поспешили успокоить российскую сторону, заявив, что происходящее внутри государства не имеет никакого отношения к внешней политике. «Приоритеты страны направлены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских отношений и усиление эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС», — приводит РИА ФАН слова представителя МИД Армении Тиграна Балаяна.
Встает вопрос, что теперь будет с постом генсека ОДКБ. Адвокаты Хачатурова направили ходатайство армянским властям с просьбой разрешить выезд подзащитного из страны — поскольку он возглавляет международную организацию и у него есть обязанности. Однако в МИДе Армении уже заявили, что направили в секретариат организации предложение подыскивать другую кандидатуру. А по правилам ОДКБ пост генсека сохраняется за Арменией до 2020 года.
Тем временем Россия завершила поставки оружия и военной техники в рамках первого пакета контрактов, под реализацию которых Москва в 2016 году выделила Еревану кредит в 200 миллионов долларов, напоминает Ura.ru. А вот второй пакет контрактов, под который Армения должна была получить еще 100 миллионов, сейчас под большим вопросом.
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