Между Москвой и НАТО: Армения делает свой выбор

Грузии 1 августа стартовали совместные учения стран-членов и партнеров НАТО Noble Partner 2018 («Достойный партнер — 2018»). Маневры продлятся две недели и будут проходить на территории бывшей российской военной базы Вазиани в 25 км от Тбилиси

В роли главного куратора мероприятия выступает европейское командование ВС США , которое ранее перебросило в Грузию технику с американских военных баз в Германии.

Бронетранспортеры «Страйкер», боевые машины пехоты «Брэдли» и пять танков «Абрамс» (M1A2) доставили морским путем из порта Констанца в Румынии в грузинский порт Поти . После чего колонна из десятков боевых машин с личным составом демонстративно проследовала до Тбилиси через всю территорию Грузии вдоль границы с Южной Осетией

Всего в учениях будет задействовано порядка 140 единиц военной техники, включая американские ударные вертолеты «Апачи» и «Черные ястребы».

Человеческий ресурс на этот раз (Грузия проводила многонациональные учения «Noble Partner» уже тражды) тоже весомый — около трех тысяч военнослужащих из 13 государств.

Германия, Норвегия, Франция, Польша, Эстония, Литва и Турция. Помимо Грузии, принимающей стороны, это девять стран НАТО: США, Великобритания

Не удивляет даже присутствие в этой «компании» Украины Азербайджана . Поскольку Баку хоть де-юре и не входит в какие-либо военно-политические союзы, де-факто является главным стратегическим партнером Анкары в регионе, что, естественно, влечет за собой и расширение его сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

Киеву же просто нравится в последнее время пускать пыль в глаза, особенно, если эта быль от натовских берцев.

Но вот что там — на этих учениях — делает Армения , совсем непонятно…

Каким образом, страна, которая входит в ОДКБ, будет отрабатывать боевые элементы, выполняя команды американских генералов? И есть ли здесь связь с уголовным преследованием в Ереване действующего генсека организации Юрия Хачатурова

— Связь, несомненно, есть, — комментирует ситуацию ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров . — Связь в том, что к власти в Армении пришли новые люди, и они хотят показать свой прозападный настрой.

Ереванская интеллигенция, в общем-то, всегда была прозападной. Теперь они смогли отстранить от власти, так называемый, «карабахский клан», который руководил Арменией много лет. С того самого момента, когда первый президент республики Левон Тер-Петросян уступил на выборах в 98 году Роберту Кочаряну

И, так сказать, реализуют сейчас свои мечты о прозападной ориентации.

Конечно, Армения тут в сложном положении, потому что членство в ОДКБ обеспечивает ее безопасность. И умные люди там понимают, что без союзничества с Россией перспективы Армении в области безопасности, особенно в отношении Нагорного Карабаха становятся очень туманными.

Но, тем не менее, они усиленно лезут в различные западные структуры. И эти учения, на мой взгляд, тоже призваны продемонстрировать Западу лояльность. Потому что, на самом деле, назвать эти учения безобидными нельзя.

«СП»: — Что это значит?

— Проводятся они в явно антироссийском ключе. И, прежде всего, направлены, конечно, на то, чтобы подбодрить Грузию, которая все добивается статуса кандидата в члены НАТО, но этот статус никак не получает.

А в октябре там выборы президента. Вот Запад и проводит там учения, чтобы показать, что безопасность Грузии, они якобы гарантируют. Что Запад о Грузии не забыл.

По существу, эти учения преследуют политическую цель сохранения у власти в Грузии прозападных сил и недопущение прихода нейтралистов, если можно так выразиться, — людей прогрузинской ориентации, которые стали бы проводить равноудаленную политику и от Запада, и от России, а не только в пользу Запада склоняться.

Запад пытается этого не допустить и сохранить у власти команду прозападной ориентации. И для этого они должны показать, что хоть что-то делают для Грузии. Потому что в НАТО ее не принимают. В Европейский союз — не принимают. И экономическая западная помощь для Грузии снижается.

Так что такие символические жесты, они очень важны.

Получается, Армения, пусть и символически, но участвует в антироссийском мероприятии. Что, конечно, прискорбно, с учетом того, что Армения — член ОДКБ.

Однако с внутриполитическими событиями в самой республике это тоже связано.

Потому что там, по-моему, начался опасный процесс, направленный на разгром, так называемого «карабахского клана», как я уже говорил, который являлся, по существу, определенным гарантом поддержания с Россией устойчивых союзнических отношений. Этот клан в свое время сместил Тер-Петросяна, который готов был пойти на уступки по вопросу Нагорного Карабаха.

«СП»: — Участие Тер-Петросяна в выборах 2008 года тоже, насколько известно, не принесло ему победы. Но именно тогда в Ереване произошли массовые беспорядки, разгон который теперь лег в основу обвинений против главы ОДКБ Хачатурова…

— Там все было честно, но Тер-Петросян не набирал большинства, чтобы победить Сержа Саргсяна . Поэтому протесты, которые были организованы проигравшей стороной, они были незаконные. Фактически это был вооруженный мятеж.

Ну, что надо было делать Роберту Кочаряну? Пустить все на самотек, как Янукович в Киеве? Естественно, это не тот человек. Это человек, прошедший карабахскую войну, и он дал, так сказать, отпор мятежникам.

Но тогда погибли люди, и теперь под этим предлогом новые власти хотят использовать, чтобы сначала устранить Кочаряна, потом — Саргсяна. Хотя Саргсян, возможно, с этой новой властью — Пашиняном и компанией — договорился с тем, чтобы его не трогали, а он как бы самоустраняется от дел. Он же допустил их к власти.

Но как только остатки «карабахского клана» они разгромят, уже никто не сможет их осадить, если они пойдут на уступки по карабахскому вопросу.

А ведь Западу очень важны эти уступки, чтобы сдать частично Карабах Азербайджану, и за это Азербайджан вступит в НАТО. В этом долговременная цель Запада. И Пашинян практически стал «инструментом» американской политики в Закавказском регионе.

«СП»: — Сергей Лавров уже выразил озабоченность ситуацией в Армении, где события, по его мнению, идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников. Но если Пашинян с такой легкостью жонглирует обещаниями, что ему стоит отказаться от членства в ОДКБ и сменить ориентацию на НАТО?

— Это хорошо, что российское руководство почувствовало угрозу на достаточно ранней стадии. Потому что на словах-то Пашинян не отказывается от прежнего курса, он продолжает говорить, что выступает за союзнические отношения с Россией.

Но для Пашиняна сейчас важно «зачистить» любых возможных оппонентов, весь силовой ресурс. Это — «карабахский клан». Когда он их «зачистит», он может делать все, что угодно, включая выход из ОДКБ и сдачу Карабаха. Ему уже никто ничего не сделает, он будет, по сути, диктатором, против которого не найдется никакой силы.

А наше руководство, вовремя почувствовало угрозу, и Лавров правильно сделал заявление. Но тогда надо уже думать о будущем. Тогда, может быть, нам тоже на Азербайджан переориентироваться. Азербайджан — это платежеспособное государство, которое у нас может, например, покупать оружие.

Может быть, мы не должны зацикливаться на Армении, раз армяне сами ведут себя как ненадежные союзники.

Сейчас, видимо, после заявление Лаврова Пашиняну надо будет делать определенный выбор. И от того, какой выбор он сделает, будут уже зависеть наши дальнейшие шаги. Если продолжит в том же духе и не прекратит эти репрессии, то, значит, и нам надо сворачивать сотрудничество с Арменией.

Первым делом, я бы прекратил поставки оружия им на льготных условиях. Потом цены на газ поднял бы, что называется, до коммерческого уровня. Зачем Россия их будет субсидировать?

Попросят нашу базу в Гюмри вывести — выведем. Только эта база больше Армении нужна, чем нам. Но не хотят — не надо.

Армяне уже это проходили в двадцатые годы прошлого века, когда после окончания Первой мировой Армения стала фактически подмандатной территорией США, и американцы должны были провести там урегулирование в отношениях с Турцией. Но получилось так, что Штаты ничего не сделали, и Армения лишь потеряла значительные территории. Никто ее на Западе — ни Англия, ни США — защищать не стал.

И я боюсь, что армяне сейчас опять в ту же самую ловушку попадут: их очарование Западом может для них в очередной раз плохо кончиться.

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