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«Коммерсантъ» узнал об опасениях Москвы из-за репутационных рисков ОДКБ
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«Коммерсантъ» узнал об опасениях Москвы из-за репутационных рисков ОДКБ 

Ведомости 32 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Из-за привлечения к суду в Ереване генсекретаря Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова право выдвигать кандидатуру на этот пост может перейти от Армении к Белоруссии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкого к Кремлю собеседника.
Источник в российских госструктурах сообщил изданию о том, что судебное преследование действующего генсекретаря ОДКБ по делу о силовом разгоне акций протеста армянской оппозиции в марте 2008 г. вызвало особое раздражение Москвы. Собеседник считает, что оно ставит под удар репутацию всего пророссийского военно-политического блока. Близкий к структурам ОДКБ источник не исключил, что «попытка очернить Хачатурова и всю организацию инспирирована внерегиональными игроками».
Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил изданию, что его страна направила в секретариат ОДКБ запрос о начале процедуры замены Юрия Хачатурова на другого представителя страны. В штаб-квартире блока такой информации пока нет.
По правилам ОДКБ пост генсека должен сохраниться за Арменией до 2020 г. Далее в порядке ротации по алфавиту он должен перейти Белоруссии, но в России дают понять, что это может случиться и раньше. Это произойдет, если новый армянский кандидат на пост генсека не будет одобрен. «Армянские разборки наносят колоссальный урон имиджу всей организации, странно, что они сами этого не понимают», — говорит собеседник издания, близкий к администрации российского президента.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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