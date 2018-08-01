В МИД Армении прокомментировали внутриполитическую ситуацию в стране

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров , комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. По его словам, Москва как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности Армении и поэтому происходящее там не может не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения.

"Мы следим за международными реакциями относительно протекающих в Армении внутренних процессов, обусловленными становлением правового государства и независимого правосудия, борьбой с коррупцией, являющимися внутриполитическими приоритетами правительства. Эти процессы не взаимосвязаны с внешней политикой Армении", — говорится в распространенном МИД ответе Балаяна на вопрос агентства «Арминфо».

По словам пресс-секретаря, армянская сторона подтверждает, что ее внешнеполитические приоритеты, которые четко закреплены в утвержденной парламентом программе правительства, нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений, повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС . «Мы неукоснительно следуем объявленному курсу», — сказал Балаян.