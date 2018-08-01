Ещё
Минсельхоз Армении откажется от одноразовых пластиковых изделий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В застенках ДНР нашлись сотни россиян

Минсельхоз Армении откажется от одноразовых пластиковых изделий 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: Карельские вести
ЕРЕВАН, 1 авг — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Армении заявило в среду, что откажется от использования одноразовых пластиковых изделий.
Ранее министр охраны природы Армении Эрик Григорян заявил, что в стране будет инициирован процесс по запрету использования одноразовых пластиковых изделий. По словам министра, пилотный проект стартует в одной отдельно взятой общине, затем выйдет на уровень области и в определенный период Армения присоединится к странам, где запрещен одноразовый пластик.
"Минсельхоз Армении, присоединяясь к инициированной Минохраны природы агитационной компании, отказывается от использования одноразового пластика", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
В частности, министр сельского хозяйства Армении Артур Хачатрян поручил аппарату министерства и подведомственным организациям приобретать воду только в стеклянных тарах.
Пластиковые пакеты, бутылки, стаканчики стали главной экологической проблемой во всем мире: они разлагаются десятки и сотни лет, наносят непоправимый вред морским экосистемам и птицам, загрязняют моря, берега, леса.
Последние новости
Вот почему ряд стран ЕС захочет заменить российский газ Лавров: события в Армении идут вразрез с заявлениями властей страны Суд Николаевской области отменил решение о статусе русского языка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье81
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва27
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал299
Лепс ударил Аллу Михееву379
Болгария ужесточает визовый режим19
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение