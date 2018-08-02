Бибилов: народ Южной Осетии скорбит о погибших сынах Приднестровья 

ЦХИНВАЛ, 2 авг — Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил соболезнования от лица народа республики президенту Приднестровской Молдавской Республики Вадиму Красносельскому в связи с памятной датой — Днем памяти погибших защитников Приднестровья.
"В этот день народ Южной Осетии склоняет головы в знак скорби и памяти о мужественных сынах Приднестровья, самоотверженно вставших перед врагом на защиту Отечества", — приводит слова президента пресс-служба главы государства.
1 августа в Приднестровье прошли памятные мероприятия ко Дню памяти и скорби по погибшим и умершим защитникам Приднестровья, в которых приняли участие представители дипломатического корпуса Южной Осетии и Абхазии.