Бибилов: народ Южной Осетии скорбит о погибших сынах Приднестровья

ЦХИНВАЛ, 2 авг — Sputnik . Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил соболезнования от лица народа республики президенту Приднестровской Молдавской Республики Вадиму Красносельскому в связи с памятной датой — Днем памяти погибших защитников Приднестровья.

"В этот день народ Южной Осетии склоняет головы в знак скорби и памяти о мужественных сынах Приднестровья, самоотверженно вставших перед врагом на защиту Отечества", — приводит слова президента пресс-служба главы государства.