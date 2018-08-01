МИД Армении заявил о приоритете укрепления отношений с РФ

"Наши внешнеполитические приоритеты, которые четко закреплены в утвержденной парламентом программе правительства, нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений, повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС ", — подчеркнул Балаян.

По словам пресс-секретаря МИД, «в Ереване следят за международными реакциями относительно протекающих в Армении внутренних процессов, обусловленными становлением правового государства и независимого правосудия, борьбой с коррупцией, являющимися внутриполитическими приоритетами правительства». «Эти процессы не взаимосвязаны с внешней политикой Армении и не должны вызывать разночтений», — добавил Балаян.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников.