МИД Армении заявил о приоритете укрепления отношений с РФ 

ЕРЕВАН, 1 августа. /ТАСС/. Внешнеполитические приоритеты Армении нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Тигран Балаян.
"Наши внешнеполитические приоритеты, которые четко закреплены в утвержденной парламентом программе правительства, нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений, повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС", — подчеркнул Балаян.
По словам пресс-секретаря МИД, «в Ереване следят за международными реакциями относительно протекающих в Армении внутренних процессов, обусловленными становлением правового государства и независимого правосудия, борьбой с коррупцией, являющимися внутриполитическими приоритетами правительства». «Эти процессы не взаимосвязаны с внешней политикой Армении и не должны вызывать разночтений», — добавил Балаян.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников.
Специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Сам обвиняемый, во время тех событий командовавший ереванским гарнизоном ВС Армении, заявил, что не признает себя виновным. 28 июля суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов (10 тыс. долларов). 27 июля суд в Ереване дал санкцию на арест бывшего президента Армении Роберта Кочаряна (занимал пост в 1998-2008 годах), также обвиняемого в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году.