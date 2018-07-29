Кого Сталин считал главой мингрельского «мафиозного клана»

Громкое «Мингрельское дело» 1951 года началось с обычной анонимки. Ее прислали дочери Иосифа Сталина, Светлане Аллилуевой . Это было письмо в сером конверте, адресованное самому вождю. Точно такое же получил и его сын, Василий. В обоих письмах речь шла о коррупции в высших эшелонах власти Грузинской ССР. Обвинения почему-то касались только одной национальной группы — мегрелов. Мотивы автора писем непосвященному могли показаться странными.

Историческая справка

Мегрелы — субэтническая группа, населявшая западную часть Грузинской ССР. Она имела свой собственный язык, но без письменности. Несколько столетий назад территория, населенная мегрелами, являлась независимым княжеством Мегрелия. Им владела династия князей Дадиани. Во второй трети XIX века княжество было упразднено, исконные мегрельские земли — присоединены к Российской империи. Новое название этой части Закавказья — Кутаисская губерния.

Честь Родины

Еще задолго до Мингрельского дела в западной прессе стали появляться унижающие достоинство Сталина статьи. В них говорилось, что глава Советского государства — сын необразованного и малокультурного народа, который живет только выпасом овец в горах. Сталин решил опровергнуть такое мнение. В конце 30-х годов была развернута широкомасштабная программа популяризации грузинской культуры.

И вдруг в 1951 году Сталин получает анонимку с обвинениями в коррупции грузинских министров, прокуроров и других высокопоставленных чиновников. Основная их часть как раз и была мегрелами. В том же году Сталин приезжает на Кавказ якобы подлечиться. На самом деле, он собирался лично проконтролировать ход расследования дела о взяточничестве в Грузии

Первые аресты и неожиданный поворот

Официально Мингрельское дело началось с постановления ЦК ВКП (б) от 9.11.1951 г. «О взяточничестве в Грузии и об антипартийной группе Барамия М. И.» Барамия Михаил Иванович был вторым секретарем Грузинской компартии. Сталин предполагал, что он выдвигает на высокие посты только своих соплеменников-мегрелов, за что те дают ему взятки. Таким образом в Грузии образовался своеобразный мингрельский «мафиозный клан».

Уже 10 ноября арестовали Барамию М. И., прокурора Шонию В. Я., министра внутренних дел Рапава А. Н., его заместителя Бзиава К. П., а также академика АН Грузии Шарию П. А. В общей сложности за все время расследования было арестовано около 500 человек, почти вся руководящая верхушка Грузинской ССР. Вел следствие министр госбезопасности Грузии Рухадзе Н. М.

Однако, на обвинениях во взяточничестве и воровстве следователи не становились. Арестованные были обвинены в преднамеренном развале социалистического общества и шпионаже в пользу иностранной разведки. По данным расследования получалось, что мингрельская «сепаратистская» группировка под предводительством Барамии поставила себе целью отделить Мегрелию от СССР.

Главный подозреваемый

К арестованным применяли самые жесткие меры: били палками, морили голодом, не давали сутками спать. Все делалось во имя того, чтобы «вывести на чистую воду» преступную мингрельскую группировку. Несмотря на всю странность этого дела, в нем была своя железная логика. Мегрелов поддерживал Берия, и сам мегрел по национальности. Когда Сталин сказал, что нужно искать главного заговорщика — «главного мегрела страны», — он имел в виду именно Лаврентия Павловича.

В последние годы Сталин стал себя хуже чувствовать. Его окружение прекрасно помнило микроинсульт, который произошел с главой Советского государства в 1945-ом. В воздухе витал вопрос, кто же займет освободившееся место вождя после его приближающейся смерти. Сталин прекрасно понимал, что разворачивается борьба за власть. Он ужасно боялся утратить ее раньше времени. В Берии Иосиф Виссарионович видел главную угрозу.

Итоги Мингрельского дела

Мингрельское дело закончилось внезапно, когда умер его зачинщик — Сталин. Сразу же после этого вчерашние «шпионы-мегрелы» были реабилитированы и возвращены на свои посты. Мингрельское дело было признано фикцией. Продлилось это недолго. Спустя всего полгода большинство сторонников Берии вместе с ним самим были расстреляны по указке Хрущева.