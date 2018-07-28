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Адвокат Кочаряна: следственный аппарат Армении «убит»
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Адвокат Кочаряна: следственный аппарат Армении «убит» 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 28 июл — Sputnik. Адвокат арестованного экс-президента Армении Роберта Кочаряна — Рубен Саакян заявил, что поражен масштабом нарушений в судопроизводстве по делу его подзащитного, сообщает Sputnik Армения.
По словам Саакяна, таких нарушений они еще не видел. Политические события в Армении последних трех месяцев, заявил юрист, дали ему надежду на то, что адвокатам станет легче работать. Однако дело экс-президента Роберта Кочаряна показало, что в этой сфере ничего не изменилось, отметил он.
"Следственный аппарат убит в стране. В суде мы можем отделить маленькую группу судей, на которых мы можем возложить надежду", — сказал Саакян.
Что конкретно убито в следственном аппарате Армении, Саакян не раскрыл, подчеркнув, что более ничего не скажет о произошедших накануне событиях, поскольку не вправе нарушать тайну закрытого судебного заседания.
Вместе с тем адвокат назвал «впечатляющим и трогательным» выступление своего подзащитного в суде.
Накануне Кочарян был допрошен в Специальной следственной службе. Роберт Кочарян по итогам допроса дал телеинтервью, в котором заявил о надуманности обвинений и их политической подоплеке.
Кочарян, обвиняемый в свержении Конституционного строя Армении: это вендетта >>
Аналогичное обвинение было предъявлено и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову. Суд разрешил ему выйти под залог в пять миллионов драмов (более 10 тысяч долларов) — эта сумма уже выплачена, генсек на свободе.
Новые власти Армении реанимировали и активно расследуют дело о событиях 1-2 марта 2008 года. Видных государственных деятелей тех лет вызывают на допросы и предъявляют им обвинения.
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