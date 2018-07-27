Карасин рассказал об отношении МИД РФ к обвинению генсека ОДКБ 

Москва внимательно следит за тем, как развивается ситуация в Армении вокруг дела о свержении конституционного порядка в республике в марте 2008 года.
"Мы внимательно следим за тем, что происходит в этом вопросе", — цитирует ТАСС статс-секретаря, замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина.
Напомним, в пятницу, 27 июля, армянские следователи предъявили обвинения в свержении конституционного строя генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову. В 2008-м он служил в Вооруженных силах Армении. Сейчас генсек ОДКБ находится в Ереване для дачи показаний, но, по мнению его адвоката, не может быть арестован, имея иммунитет как руководитель ОДКБ. Лишить его этой неприкосновенности может совет организации.