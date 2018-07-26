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Новый премьер Грузии начал масштабную чистку кадров
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Новый премьер Грузии начал масштабную чистку кадров 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
По решению нового грузинского премьер-министра Мамуки Бахтадзе шесть из девяти губернаторов в четверг лишились постов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Нужны новые подходы к управлению регионами», — заявил глава кабмина на заседании правительства.
Ранее он говорил, что правительство Грузии планирует провести серьезную реформу регионального управления и сделать более эффективным институт губернаторов.
Как отмечают грузинские СМИ и аналитики, замена губернаторов укладывается в контекст освобождения от кадров экс-премьера Георгия Квирикашвили. На днях бывшего главу правительства подверг резкой критике председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили. Между тем, министры инфраструктуры и экономики в правительстве Георгия Квирикашвили уже приглашались в Главную прокуратуру в связи с тем, что та изучает возможное нецелевое расходование бюджетных средств.
В середине июля парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Мамукой Бахтадзе, который имеет в том числе степень магистра Высшей школы бизнеса МГУ.
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