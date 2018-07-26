Северная Осетия и Кабардино-Балкария проведут перекрестные дни культуры 

Перекрестные дни культуры Северной Осетии и Кабардино-Балкарии пройдут во Владикавказе и Нальчике в 2019 году. Об этом договорились главы обоих регионов Вячеслав Битаров и Юрий Коков.
«С 2019 года Северная Осетия будет проводить дни культуры республики Кабардино-Балкария, а Кабардино-Балкария — дни осетинской культуры», — сообщается на сайте правительства Северной Осетии.
Также для укрепления взаимосвязей между республиками будет создана рабочая группа по расширению социально-экономических отношений между регионами.