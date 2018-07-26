Ещё
Северная Осетия и Кабардино-Балкария проведут перекрестные дни культуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Северная Осетия и Кабардино-Балкария проведут перекрестные дни культуры 

«Это Кавказ» 23 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
Перекрестные дни культуры Северной Осетии и Кабардино-Балкарии пройдут во Владикавказе и Нальчике в 2019 году. Об этом договорились главы обоих регионов Вячеслав Битаров и Юрий Коков.
«С 2019 года Северная Осетия будет проводить дни культуры республики Кабардино-Балкария, а Кабардино-Балкария — дни осетинской культуры», — сообщается на сайте правительства Северной Осетии.
Также для укрепления взаимосвязей между республиками будет создана рабочая группа по расширению социально-экономических отношений между регионами.
«Это Кавказ»: последние новости
Васильев назначил главой Комитета по архитектуре и градостроительству Дагестана Незира Гусейнова Умер бывший участник владикавказской команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов Русский язык стал основным средством общения представителей разных народов Дагестана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Российских дачников ждет неприятный сюрприз120
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Москва ответила США на крымскую провокацию502
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение