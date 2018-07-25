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Новая команда втыкает ножи в спину Пашиняна
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Новая команда втыкает ножи в спину Пашиняна 

Sputnik Азербайджан 37 минут назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 25 июля — Sputnik. Новоназначенные премьер-министром Армении Николом Пашиняном кадры саботируют работу, сказал в ходе пресс-конференции эксперт по вопросам управления и экономист Мовсес Аристакесян, сообщает Sputnik Армения.
"Новоназначенные чиновники — грамотные молодые люди, однако у них нет опыта управления и слушать советы они не умеют. Именно они саботируют работу Пашиняна и втыкают «ножи» ему в спину", — заявил он.
Самым нелепым решением Пашиняна эксперт считает назначение на пост главы Государственной контрольной службы Давида Санасаряна. По его убеждению, эту важную позицию мог бы занять более солидный человек со стажем в сфере управления.
Недовольство вызывает работа первого вице-премьера Арарата Мирзояна, а также вице-премьера Тиграна Авиняна, которые, как считает Аристакесян, не разбираются в экономике и не могут провести серьезные реформы.
"Бесплатные советы армянских экспертов они слушать не хотят, приглашают Аджемоглу и готовы платить ему. Это нелепо", — подчеркивает он.
Эксперт неоднократно сообщал в разные ведомства о проблемах, действующих коррупционных схемах, но не получал достойного ответа.
Он призвал Службу национальной безопасности проконсультироваться с ним и пополнить бюджет 30 миллиардами долларов, которые, по его убеждению, незаконно вывезли армянские чиновники из страны.
С первых дней правления новой власти в Армении больше всего нареканий в адрес нового правительства вызывала кадровая политика — назначение на ответственные должности неспециалистов, непрофессионалов, людей без жизненного опыта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил о намерении создать кадровый банк.
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