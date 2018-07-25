Новая команда втыкает ножи в спину Пашиняна

БАКУ , 25 июля — Sputnik . Новоназначенные премьер-министром Армении Николом Пашиняном кадры саботируют работу, сказал в ходе пресс-конференции эксперт по вопросам управления и экономист Мовсес Аристакесян, сообщает Sputnik Армения.

"Новоназначенные чиновники — грамотные молодые люди, однако у них нет опыта управления и слушать советы они не умеют. Именно они саботируют работу Пашиняна и втыкают «ножи» ему в спину", — заявил он.

Самым нелепым решением Пашиняна эксперт считает назначение на пост главы Государственной контрольной службы Давида Санасаряна . По его убеждению, эту важную позицию мог бы занять более солидный человек со стажем в сфере управления.

Недовольство вызывает работа первого вице-премьера Арарата Мирзояна, а также вице-премьера Тиграна Авиняна , которые, как считает Аристакесян, не разбираются в экономике и не могут провести серьезные реформы.

"Бесплатные советы армянских экспертов они слушать не хотят, приглашают Аджемоглу и готовы платить ему. Это нелепо", — подчеркивает он.

Эксперт неоднократно сообщал в разные ведомства о проблемах, действующих коррупционных схемах, но не получал достойного ответа.

Он призвал Службу национальной безопасности проконсультироваться с ним и пополнить бюджет 30 миллиардами долларов, которые, по его убеждению, незаконно вывезли армянские чиновники из страны.