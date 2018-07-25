Звонок из Москвы: Путин понял и принял Пашиняна

Никол Пашинян и Владимир Путин поговорили по телефону и обсудили двусторонние отношения и вопросы, связанные с ЕАЭС . При этом в сообщениях армянской и российской сторон есть определенная разница: в армянском тексте отмечено, что обсуждались армяно-российские отношения и проблемы ЕАЭС, а в российском тексте сначала указываются проблемы ЕАЭС.

Переговоры прошли на фоне определенного напряжения в армяно-российских отношениях: после визита Никола Пашиняна в Брюссель , который вызвал определенную напряженность, инцидента в Панике (военнослужащие 102-й российской военной базы 17-го июля провели учения на административной территории села Паник Ширакской области Армении , напугав местных жителей стрельбой холостыми патронами. После инцидента российская сторона принесла официальные извинения за произошедшее. — прим. ред.) и жесткой реакции Никола Пашиняна в связи с этими явлениями — он назвал инцидент в Панике провокацией против суверенитета Армении и российско-армянской дружбы.

Судя по всему, появилась необходимость в прямом общении, чтобы выяснить проблемы.

Эти события вызвали дискуссии в армянских медиа-экспертных кругах, и мнения разделились в основном на две группы: кто-то утверждает, что не нужно делать из мухи слона, и все это очередной пузырь. И через все красной нитью проходит то, что Россию опасно сердить.

Другая часть придерживается того мнения, что именно сокрытие проблем и их умалчивание довело армяно-российские отношения до извращения, превратив их в одностороннюю зависимость Армении.

Озабоченность первой группы — инерция внешней политики Сержа Саркисяна, но при этом не учитывается тот факт, что режим Сержа Саркисяна фактически существовал под крышей России и полностью от нее зависел, и режим просто не мог говорить о проблемах, за исключением пары случаев, когда дело доходило до грани. Кстати, эта политика не мешала, чтобы Россия время от времени «сердилась» и предпринимала шаги против достоинства и интересов Армении, в частности, Апрельская война, накануне которой Армения буквально отдалась всем требованиям России.

Новые власти, не меняя внешнеполитический курс, пытаются изменить подходы и выдвигают задачу партнерства, причем, не только с Россией, но и другими силовыми центрами. Кроме того, у новой власти нет необходимости во внешних спонсорах, зато больше свободы. А они направлены на повышение уровня суверенитета и государственного достоинства Армении.

Обеспокоенность в России связана не с изменением политического курса, у нее гораздо более глубинные причины, в том числе, упомянутое обстоятельство — отсутствие необходимости во внешнем спонсоре. Но главное — изменение общественных настроений и мышления: общественность стала иначе воспринимать и осмысливать традиционные представления о политике и внешних отношениях. И шантаж и угрозы — пройденный этап.

В частности, становится все понятней то, что односторонней зависимости не бывает, и чем больше Армения зависит от Армении, тем больше Россия зависит от Армении. Наличие общественно легитимной власти в Армении позволяет «закрепить» эту ситуацию и выдвигать требование о равноправном партнерстве.

Если Россия потеряет Армению, это станет провалом ее политики на южном стратегическом направлении, и возникшая вследствие этого волна может дойти до евразийской глубинки. Россия поняла это давно, проблема была в том, чтобы сделать все для отстранения армян от понимания этого и не воспользовались этим. Это с успехом делалось посредством СМИ, агентуры и криминальных режимов. В это дело впряглась, и к сожалению, до сих пор этим занимается, также большая группа армянских политологов и экспертов, с различной мотивацией.

Армянские власти должны проявить последовательность в своих подходах, не поддаваясь шантажу и угрозам. Это спасет армяно-российские отношения от извращения и окончательного разрыва, со всеми последствиями. Данная политика в итоге вынудит русских принять реалии, о которых они прекрасно знают.