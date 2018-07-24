Шаманов рассказал о своей секретной миссии в августе 2008 года

Запад до сих пор не дал причинам войны в Южной Осетии Абхазии в августе 2008 года правовой оценки, а виновные в развязывании кровавого конфликта так и не были осуждены. Тем не менее Россия настроена на конструктивный диалог с заинтересованными в правде странами, рассказал председатель думского Комитета по обороне Владимир Шаманов на брифинге, который был посвящён событиям десятилетней давности.

Спланированная акция

В августе этого года исполнится 10 лет нападению грузинских войск на российских миротворцев в Цхинвале и началу пятидневной операции по принуждению Грузии к миру. Владимир Шаманов, непосредственный участник операции, в августе 2008 года он возглавил российскую военную группировку в Абхазии, целью которой были захват Кодорского ущелья и отвлечение грузинских сил от Южной Осетии.

По воспоминаниям Шаманова, примерно за четыре месяца до трагических событий он получил секретное задание побывать в Южной Осетии и Абхазии и оценить складывающуюся в регионе ситуацию. «Мы увидели не только нагнетание обстановки со стороны Грузии, но и чёткие шаги, особенно на осетинском направлении, которые напрямую вели к вооружённому конфликту», — рассказал он.

Так, согласно договорённостям о принципах урегулирования конфликта между Грузией и Южной Осетией, танковые подразделения не могли быть ближе четырёх километров от переднего края, однако во время тайной инспекции генерал Шаманов увидел грузинские танки всего в 500 метрах от линии разграничения. «Эти танки потом расстреливали в упор российский миротворческий батальон в Цхинвале», — отметил депутат.

Мы увидели не только нагнетание обстановки со стороны Грузии, но и чёткие шаги, особенно на осетинском направлении, которые напрямую вели к вооружённому конфликту.

По словам Владимира Шаманова, главная цель грузинского руководства в нагнетании обстановки была в том, чтобы создать невыносимые условия для местного населения постоянными обстрелами и провокациями, а также подготовить мировое общественное мнение к выводу, что Россия не способна создать надлежащие условия безопасности для проведения зимней Олимпиады в Сочи

И мировое сообщество не подвело, в полном объёме применив политику двойных стандартов и в отношении Южной Осетии, и в отношении Абхазии, констатировал боевой генерал. Чтобы акты агрессии не повторились впредь, Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. «По соглашению с этими республиками там сегодня размещены российские военные базы, которые гарантируют стабильность в этом регионе, — добавил Шаманов. — Теперь никто не посмеет угрожать мирному населению, как это было 10 лет назад».

Всему своё слово

Владимир Шаманов заверил, что Россия не позволит разговаривать с собой с позиции силы. «Мы в состоянии обеспечить надёжную защиту границ, не допуская кровопролития среди мирного населения, — подчеркнул он. — А возросшие боевые возможности всех Вооружённых сил показали, что российская армия может решать задачи далеко за пределами своего Отечества, как это показывает опыт в Сирии ».

Тем не менее политик отметил, что Россия настроена на конструктивный диалог со всеми странами. «Нам надо восстанавливать диалог по линии Россия — НАТО », — поделился планами Шаманов. При этом он констатировал, что с рядом стран, которые входят в Североатлантический альянс, есть контакты по межпарламентской линии.

«Сегодня руководство парламента России предпринимает такие шаги: у нас были американские конгрессмены, с ними пытаемся наладить коммуникации, мы пригласили коллег из бундестага , неплохие коммуникации выстраиваются с Францией », — перечислил он.

Однако Владимир Шаманов убеждён, что стремление Грузии вступить в НАТО и предоставить свою территорию под военные базы альянса вредит урегулированию ситуации на Кавказе. «Я считаю, что подобное движение дестабилизирует в целом обстановку», — пояснил он, добавив, что для улучшения российско-грузинских отношений должно пройти время, пока они улучшились незначительно.

Чтобы помнили

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, после чего грузинские войска атаковали республику и разрушили часть её столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых были российскими гражданами, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

По данным Следственного комитета, в результате боевых действий погибли более 160 мирных граждан и 67 российских военнослужащих.

Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путём.