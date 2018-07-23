Глава Адыгеи встретился с президентом Абхазии в Сухуме

Краснодар . 23 июля — Новая Кубань. В состав делегации от Адыгеи вошли также председатель Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный , премьер-министр Александр Наролин , руководитель администрации главы республики и кабинета министров Мурат Тхакушинов, а также главы профильных ведомств. В ходе расширенного совещания стороны обсудили сотрудничество Адыгеи и Абхазии в различных сферах — от экономики до образования и медицины.

Во время беседы президент соседней страны Рауль Хаджимба напомнил, что во времена грузино-абхазского конфликта 180 добровольцев из Адыгеи пришли на помощь братскому народу, многие из них были награждены орденами и медалями, некоторые — посмертно.

— Война прошла, теперь нам нужно строить совершенно другую жизнь, которая позволила бы улучшить благосостояние наших народов. Дружеские отношения братских республик должны переложиться на отношения в экономике, культуре, здравоохранении, образовании. У нас есть широчайшее поле для совместной деятельности, — заявил Хаджимба.

Кумпилов отметил, что отношения между Абхазией и Адыгеей успешно развиваются, и немалую роль в этом играют постоянные контакты между главами регионов.

— Развернута совместная работа по сохранению культурно-исторического наследия, обеспечению преемственности национальных традиций и развитию культурных инноваций двух республик. Есть опыт обмена профессиональным опытом в сфере медицинских услуг. В экономической сфере Абхазия является одним из крупных торговых партнеров Адыгеи. Глава Адыгеи призвал активнее вовлекать бизнес в сложившееся сотрудничество, -сообщили в пресс-службе республики.

На расширенной встрече Мурат Кумпилов вручил Раулю Хаджимбе высшую награду республики — медаль «Слава Адыгеи». После этого политики возложили цветы к памятнику российским миротворцам, погибшим во время грузино-абхазского конфликта.