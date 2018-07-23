Глава Адыгеи побывал с рабочим визитом в Абхазии

Основной темой обсуждения стало укрепление и развитие многовековых связей братских народов двух республик в различных сферах. Стороны рассмотрели возможность расширения взаимодействия в образовании, здравоохранении, культуре, экономике и других отраслях.

Рауль Хаджимба подчеркнул, что абхазский народ помнит и чтит имена добровольцев из Адыгеи , которые в годы войны абхазского народа против грузинской агрессии отправились на защиту своих братьев. Всего в боевых действиях принимали участие около 180 добровольцев из Адыгеи. Многие из участников награждены орденами и медалями Абхазии , некоторые — посмертно.

— Война прошла, теперь нужно строить совершенно другую жизнь, которая позволила бы улучшить благосостояние наших народов. Дружеские отношения братских республик должны переложиться на отношения в экономике, культуре, здравоохранении, образовании. У нас есть широчайшее поле для совместной деятельности, — сказал президент Абхазии.

В свою очередь Мурат Кумпилов отметил, что делегация Адыгеи нацелена на результативную работу — в ее состав вошли председатель парламента региона, премьер-министр, главы ряда отраслевых министерств.

— Уже сейчас можно сказать о том, что наши отношения успешно развиваются. Думаю, большую роль здесь играют наши с вами регулярные контакты. Мы — надежные друзья, братья и партнеры в самых разных сферах деятельности. Мы видим результаты нашей совместной работы, которая развивается в том числе в рамках подписанных соглашений. Это касается взаимодействия по линии парламентов двух республик, общественных палат, в сфере образования и науки, культуры и здравоохранения", — отметил глава Адыгеи.

По словам Мурата Кумпилова, образовательные и научные учреждения Адыгеи и Абхазии тесно сотрудничают в вопросах подготовки высококвалифицированных кадров, реализации научно-исследовательских программ и проектов.

Развернута совместная работа по сохранению культурно-исторического наследия, обеспечению преемственности национальных традиций и развитию культурных инноваций двух республик. Есть опыт обмена профессиональным опытом в сфере медицинских услуг. В экономической сфере Абхазия является одним из крупных торговых партнеров Адыгеи. Глава РА призвал активнее вовлекать бизнес в сложившееся сотрудничество.

Президент Абхазии поддержал предложения Мурата Кумпилова, а также акцентировал внимание на том, что все позитивные результаты сотрудничества братских республик служат и укреплению дружеских и партнерских связей Абхазии с Россией в целом. На расширенной встрече Мурат Кумпилов вручил Раулю Хаджимбе высшую награду Республики Адыгея — медаль «Слава Адыгеи».

В этот же день Мурат Кумпилов и Рауль Хаджимба возложили цветы к памятнику российским миротворцам, погибшим во время грузино-абхазского конфликта.

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации выполняли миротворческую миссию в Республике Абхазия с 1994 по 2008 год в составе Коллективных сил по поддержанию мира. За этот период погибли 117 российских воинов-миротворцев. Мемориал в их честь был установлен в городе Сухуме в декабре 2017 года.

Перед церемонией возложения состоялся митинг, посвященный 100-летию 7-й российской военной базы, которая сегодня дислоцируется в Гудауте и оказывает поддержку народу Абхазии в защите от военных угроз, сохранении мира и стабильности. Выступившие ветераны базы рассказали о славном пути воинского формирования и пожелали своим преемникам достойно нести службу, с честью выполнять поставленные боевые задачи.

Затем делегация Адыгеи и руководство Абхазии возложили цветы и венки к памятнику Неизвестному Солдату, где захоронены останки советских воинов, защищавших Кавказ от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Глава Адыгеи подчеркнул, что 7-я военная база — одно из старейших воинских соединений Вооруженных Сил России, которое внесло значимый вклад в укрепление обороноспособности страны. Именно бойцы тогда еще 9-й горнострелковой дивизии освобождали Адыгею от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а после войны Майкоп стал местом постоянной дислокации дивизии более чем на полвека.

— Сегодня вы выполняете очень важную миссию, помогая сохранять мир и стабильность на территории Абхазии — республики, с которой россиян, жителей Адыгеи связывают тесные братские отношения. Мир и благополучие на этой земле нужны всем нам. Уверен, что, как и ваши предшественники, вы будете с честью справляться с возложенными на вас задачами, продолжите строить и укреплять добрые взаимоотношения с народом Республики Абхазия, — сказал Мурат Кумпилов.

Отдельные слова благодарности глава Адыгеи адресовал ветеранам дивизии, подчеркнув их вклад в патриотическое воспитание молодежи и в развитие ратного дела.

За заслуги перед Республикой Адыгея Мурат Кумпилов вручил командиру 7-й военной базы Игорю Егорову высшую награду республики — медаль «Слава Адыгеи».

В ответном слове Игорь Егоров отметил, что Майкоп по-прежнему остается для бойцов базы родным городом, с которым многих военнослужащих соединения связывают дружеские и родственные отношения.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в своем выступлении отметил, что боевой путь, пройденный воинским формированием за вековую историю, является ярким примером беззаветного и образцового служения Родине.

В этот же день руководители Адыгеи и Абхазии побывали на территории 7-й военной базы в Гудауте, где ознакомились с образцами новейшего вооружения: со средствами связи, со стрелковым и с артиллерийским вооружением, различными видами военной техники.

Также глава Адыгеи и президент Абхазии оценили условия несения службы, побеседовали с личным составом, в числе которого есть и выходцы из Республики Адыгея.