Операция «Меч»: как началась война в Абхазии в 1992 году

Это вооруженное противостояние явилось следствием парада суверенитетов, последовавшего за развалом Советского Союза. В кровопролитной борьбе за право на автономию с грузинской и абхазской сторон погибли тысячи людей.

Противостояние с Центром

В Грузии распрощались с Конституцией Грузинской ССР и провозгласили главенство основного закона, действовавшего в республике в 1921 году. Возглавивший Госсовет Грузии Шеварднадзе столкнулся с проблемой отсутствия государственного контроля над Южной Осетией, Аджарией и Абхазией — эти территории отказывались подчиняться центру. Вдобавок происходили постоянные стычки в Мингрелии, где бунтовали звиадисты, поддерживавшие лишенного власти Гамсахурдиа. [С-BLOCK]

В Абхазии, в свою очередь, тоже вспомнили прошлое и вместо прежней советской республиканской Конституции приняли за основу закон от 1925 года. В Грузии заявили, что этот документ юридически несостоятелен, и грузинский Госсовет принял решение его отменить.

Звиадистами были похищены несколько крупных грузинских чиновников, среди которых был и помощник Шеварднадзе. Эдуард Амвросиевич в августе 1992 года решает ввести в Абхазию войска. Формальный повод — предпринять решительные действия по освобождению людей, захваченных в заложники, и восстановить контроль над железной дорогой, которая была единственной транспортной нитью, соединяющей Россию Армению . Однако по сути такое решение означало объявление военных действий.

Огнем и «Мечом»

В августе 1992 года в мятежную республику вторглись грузинские войска, эта операция вошла в историю под кодовым названием «Меч». Грузинские войска были хорошо вооружены, имели бронетехнику и артиллерию — наследие Советского Союза. Впоследствии большую часть этого вооружения абхазские формирования либо разобьют, либо заполучат в качестве трофеев. У самих абхазов поначалу было, главным образом, только стрелковое оружие.

Мирным путем урегулировать конфликт не получилось, и он вступил в фазу кровопролитных боестолкновений. Подключилась Конфедерация горских народов Кавказа — в абхазскую армию устремились добровольцы из других бывших республик СССР. Воевали в Абхазии и российские граждане. Особенно ярко в грузино-абхазском конфликте проявили себя боевики Шамиля Басаева , получившего на время войны должность замминистра обороны Абхазии. Басаевские «янычары», по воспоминаниям очевидцев, отличались особой жестокостью не только к грузинам, но и к мирным жителям других национальностей.

Ход боевых действий

Россия закрыла государственную и административную границы с Абхазией, однако оказывала республике гуманитарную помощь. Кроме того, из воюющей республики были эвакуированы порядка 15 тысяч беженцев.

В конце августа 1992 года войска грузинской нацгвардии на время прекратили наступательную операцию — по одной из версий, к мирному урегулированию грузино-абхазского конфликта стороны тогда попытался склонить Борис Ельцин . Абхазы же использовали эту передышку для подготовки к контрнаступлению. Они отбыли у грузин Гагры (именно в этих боях свирепствовали басаевские отморозки), летом 1993 года предприняли очередное наступление на Сухуми, блокировав город.

В конце июля того же года при участи России между воюющими сторонами было заключено перемирие. Однако уже в сентябре война возобновилась — абхазские формирования пошли на штурм Сухуми и захватили город. К концу сентября ими контролировалась вся территория Абхазии.

Прекращение войны

Окончательно урегулировать конфликт (и снова при активном участии России) удалось лишь в мае 1994 года. С лета того же года на территории Абхазии находились миротворцы СНГ — российские десантники. В 2008 году независимость Абхазии была официально признана Россией.

В грузино-абхазской войне, по самым приблизительным подсчетам, погибли около 10 тысяч человек, десятки тысяч стали беженцами.