Биография Нани Брегвадзе

После окончания музыкальной школы и музыкального техникума поступила в Тбилисскую государственную консерваторию имени Вано Сараджишвили , которую окончила по классу фортепиано в 1963 году.

Будучи студенткой, в 1957 году Брегвадзе стала лауреатом 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве , исполнив песню «Потушила я свечу» в сопровождении самодеятельного эстрадного оркестра Грузинского политехнического института.

В 1959-1964 годах она пела в Тбилисском государственном оркестре «Рэро» под управлением Константина Певзнера Грузинской государственной филармонии.

В 1964 году гастролировала с Московским мюзик-холлом в Париже, где выступала в зале «Олимпия».

Вернувшись на родину, Брегвадзе получила предложение стать солисткой вокально-инструментального ансамбля «Орэра», в котором впоследствии проработала 15 лет.

Швейцарии, Бельгии, С ансамблем гастролировала во Франции Канаде . Помимо современных грузинских эстрадных песен ("Хевсурская баллада", «Песня — моя радость») она исполняла лирические песни советских композиторов: «Ах, эта красная рябина», «Пой, моя гитара», «О чем вы шепчетесь, деревья?», старинные русские романсы.

Тамары Церетели, Кето Джапаридзе. В 1960-х годах Нани Брегвадзе была одной из первых певиц на советской эстраде, вернувшей слушателям русский и цыганский романсы после забвения, возродила традиции Изабеллы Юрьевой

В 1970 году вместе с Вахтангом Кикабидзе она снялась в музыкальном фильме «Орэра, полный вперед!», повествующем о путешествии ансамбля в Австралию

С 1980 года певица начала сольную карьеру. Наибольшую известность в ее исполнении получили песни «Ивушка» и «Снегопад».

В репертуаре певицы сотни широко известных и полюбившихся публике песен и романсов: «Ожидание», «Я помню вальса звук», «Только раз бывает в жизни встреча», «Снился мне сад», «Не уезжай, ты мой голубчик», «Очаровательные глазки», «Я так любила вас», «А напоследок я скажу» и многие другие.

Большинство исполненных Брегвадзе песен и романсов вошли в записанные певицей грампластинки и миньоны: «Поет Нани Брегвадзе» (1971), «Ансамбль „Орэра“ (1973), „Романс, романс“ (1995), „Концерт в Нью-Йорке “ (1997) и другие.

В 2005-2006 годах певица записала диск с композициями, которые ранее не исполняла, на стихи Марины Цветаевой Беллы Ахмадулиной . Она также подготовила цикл песен на стихи Вячеслава Малежика.

Песни в ее исполнении звучат в кинолентах „Мелодии Верийского квартала“ (1973), „Ночной визит“ (1974), „Распахните окна“ (1981), „Спасибо за нелетную погоду“ (1981), „Примите вызов, синьоры!“ (1982), „Голубые города“ (1985). Кроме картины „Орэра, полный вперед! “ Брегвадзе снялась в фильмах „Ожерелье для моей любимой“ (1971), сериале „Улицы разбитых фонарей-8“ (2006), сыграла главные роли в картине „Я крестный Пеле!“ (1991) и киноальманахе „Любовь с акцентом“ (2012).

В 1997 году Брегвадзе создала и возглавила компанию „Нани“, целью которой является поддержка начинающих певцов в Грузии, а также организация выступлений в республике зарубежных исполнителей.

В 2000-х годах певица занималась педагогической деятельностью. В течение нескольких лет она была профессором и заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения института музыки в Московском университете культуры и искусств.

Нани Брегвадзе — народная артистка Грузинской ССР (1974), народная артистка СССР (1983). Лауреат Государственной премии Грузии имени Шота Руставели (1998). Награждена грузинским орденом Чести (1997), президентским орденом Грузии „Сияние“ (2010).

В 2008 году за большой вклад в развитие русской культуры и искусства, укрепление российско-грузинских культурных связей она была удостоена российского ордена Дружбы.

Певица имеет ряд общественных наград.

Почетный зарубежный член Российской академии художеств.

Она является почетным гражданином городов Тбилиси (1995) и Беналмадена ( Испания , 1996).

Нани Брегвадзе была замужем за Мерабом Мамаладзе.

Ее дочь Эка Мамаладзе — популярная в Грузии эстрадная певица, лауреат Государственной премии Грузии. Внучка Наталья Кутателадзе выбрала также певческую карьеру.