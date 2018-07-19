Ереван аплодирует ансамблю имени Александрова

Александровцы подарили много приятных моментов своим поклонникам. Добрым сюрпризом для зрителей стал армянский танец Хачатуряна «Узундара», специально подготовленный для гастролей в Армении

В зале Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване и Академии полиции прошли выступления Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова с программой «Славным традициям верны».

Это –— третье турне по Армении прославленного коллектива. Инициаторы концертов –— Министерство обороны России и командование российской военной базы.

Поддержку в организации концертов в Ереване осуществляет Российский центр науки и культуры в Ереване (РЦНК).

В марте 2018 года эстрадная группа «Александров-парк» стала лауреатом в номинации «За активную культурно-шефскую работу». Практическим подтверждение этой важной работы музыкального коллектива являются многочисленные концерты, которые прошли в Армении.

Концертная площадка Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване была предоставлена заслуженному коллективу в рамках благотворительных проектов, реализуемых совместно с РЦНК.

«Дом Москвы» также стремится оказать посильную помощь в продвижении русской культуры в Армении и знакомстве с новыми концертными программами российских музыкальных и театральных коллективов.