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Ереван аплодирует ансамблю имени Александрова
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Ереван аплодирует ансамблю имени Александрова 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Александровцы подарили много приятных моментов своим поклонникам. Добрым сюрпризом для зрителей стал армянский танец Хачатуряна «Узундара», специально подготовленный для гастролей в Армении.
В зале Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване и Академии полиции прошли выступления Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова с программой «Славным традициям верны».
Это –— третье турне по Армении прославленного коллектива. Инициаторы концертов –— Министерство обороны России и командование российской военной базы.
Поддержку в организации концертов в Ереване осуществляет Российский центр науки и культуры в Ереване (РЦНК).
В марте 2018 года эстрадная группа «Александров-парк» стала лауреатом в номинации «За активную культурно-шефскую работу». Практическим подтверждение этой важной работы музыкального коллектива являются многочисленные концерты, которые прошли в Армении.
Концертная площадка Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване была предоставлена заслуженному коллективу в рамках благотворительных проектов, реализуемых совместно с РЦНК.
«Дом Москвы» также стремится оказать посильную помощь в продвижении русской культуры в Армении и знакомстве с новыми концертными программами российских музыкальных и театральных коллективов.
Состоявшиеся в Ереване выступления ещё раз подтвердили высокий профессионализм александровцев. Коллектив под управлением заслуженного артиста России Сергея Юрьевича Галкина подарил много приятных моментов своим поклонникам. Добрым сюрпризом для зрителей стал армянский танец Хачатуряна «Узундара», специально подготовленный для гастролей в Армении.
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