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Роспотребнадзор усилит контроль за алкоголем из Грузии
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Роспотребнадзор усилит контроль за алкоголем из Грузии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
16 тысяч литров алкогольной продукции из Грузии не допустил в первом полугодии на территорию России Роспотребнадзор. По сообщению ведомства, вся эта продукция не соответствовала обязательным требованиям, которые установлены техническими регламентами и законодательством.
"Анализ качества и безопасности поставляемой продукции свидетельствует о нарушениях технологии производства и недостаточном уровне контроля за выпускаемой продукцией, как со стороны производителей, так и со стороны уполномоченных грузинских государственных органов.
Контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации, будет усилен", — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.
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