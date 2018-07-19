Роспотребнадзор усилит контроль за алкоголем из Грузии

16 тысяч литров алкогольной продукции из Грузии не допустил в первом полугодии на территорию России Роспотребнадзор . По сообщению ведомства, вся эта продукция не соответствовала обязательным требованиям, которые установлены техническими регламентами и законодательством.

"Анализ качества и безопасности поставляемой продукции свидетельствует о нарушениях технологии производства и недостаточном уровне контроля за выпускаемой продукцией, как со стороны производителей, так и со стороны уполномоченных грузинских государственных органов.

Контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации, будет усилен", — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.