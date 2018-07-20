Горожан приглашают на лекцию об армянском языке

В Армянском музее Москвы и культуры наций 21 июля пройдет лингвистическая лекция «Много вас, а я одна! Армянский язык и его диалекты».

Гостям расскажут о взаимосвязи диалекта и места проживания народа, который на нем говорит. Посетителям расскажут, какие наречия чаще всего встречаются у представителей этого народа.

С горожанами побеседуют о том, можно ли считать армянский одним языком или это целая семья диалектов, сообщили на сайте музея.

Лекцию проведет преподаватель Пенсильванского университета Никита Безруков

Вход свободный, но при себе нужно иметь документы, подтверждающие личность.

Начало лекции в 17:00 по адресу: Проспект Мира, дом 33, строение 1.