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Робот София выступила на саммите международной инициативы Партнерство «Открытое правительство»
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Робот София выступила на саммите международной инициативы Партнерство «Открытое правительство» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тбилиси, 19 июля /Синьхуа/ — В Тбилиси в среду продолжилась работа саммита международной инициативы Партнерство «Открытое правительство».
В конференции принимают участие более 500 представителей гражданского сектора из 75 стран.
В рамках глобального саммита к участникам обратился специально приглашенный гость, первый робот, получивший «удостоверение личности», по имени София. Она сказала, что ей нравится идентифицировать себя с женщиной. «Многие люди задают мне вопрос о правах женщин. Я рада, что у меня есть возможность выразить мнение в условиях равенства», — сказала робот София.
Она также подчеркнула, что искусственный интеллект может сделать жизнь людей менее напряженной и стрессовой. «Роботы могут облегчить людям повторяющиеся задачи, принять лучшее решение и помочь им с точки зрения прозрачности», — добавила София.
Напомним, что робот София прибыла в Грузию по приглашению Программы развития ООН. София спроектирована так, чтобы адаптироваться к поведению людей. Осенью 2017 года София стала подданной Саудовской Аравии.
Саммит международной инициативы Партнерство «Открытое правительство» продлится до 19 июля. —0—
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