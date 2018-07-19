Робот София выступила на саммите международной инициативы Партнерство «Открытое правительство»

Тбилиси , 19 июля / Синьхуа / — В Тбилиси в среду продолжилась работа саммита международной инициативы Партнерство «Открытое правительство».

В конференции принимают участие более 500 представителей гражданского сектора из 75 стран.

В рамках глобального саммита к участникам обратился специально приглашенный гость, первый робот, получивший «удостоверение личности», по имени София. Она сказала, что ей нравится идентифицировать себя с женщиной. «Многие люди задают мне вопрос о правах женщин. Я рада, что у меня есть возможность выразить мнение в условиях равенства», — сказала робот София.

Она также подчеркнула, что искусственный интеллект может сделать жизнь людей менее напряженной и стрессовой. «Роботы могут облегчить людям повторяющиеся задачи, принять лучшее решение и помочь им с точки зрения прозрачности», — добавила София.

Саммит международной инициативы Партнерство «Открытое правительство» продлится до 19 июля. —0—