Муж Ананиашвили продвигает Саакашвили

Грузия меняет модель управления и осенние президентские прямые выборы станут для неё последними. На фоне кризиса в правящей партии в политику вернулся серый кардинал, экс-премьер Бидзина Иванишвили , которому в заслугу ставят выдворение с политической сцены Грузии Михаила Саакашвили . Однако невъездной в Грузию и Украину Саакашвили продолжает бороться за власть из Европы через своих сторонников.

Бывший глава МИД Грузии, член политсовета основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» и муж легендарной балерины Нино Ананиашвили Григол Вашадзе официально выдвинут кандидатом на пост президента страны. Церемония состоялась вечером 17 июля в Кутаиси во дворе Кафедрального собора Успения Богородицы. Храм был возведён во время правления царя Баграта III в 1003 году и считается символом Объединенного Грузинского царства. Именно в этом храме в 2008 году давал президентскую клятву переизбранный на второй срок Михаил Саакашвили.

Вашадзе выдвинули десять политических партий и движений, лидеры которых днём ранее подписали декларацию о создании «Гражданского движения — сила в единстве». Помимо «Единого национального движения» в списке: «Христиан-консервативная партия», политическая платформа «Новая Грузия», «Государство для народа», «Гражданский альянс за свободу», «Европейские демократы Грузии», «Грузия среди лидеров», «За новую Грузию», «Национал-демократическая партия» и движение «Служи Грузии».

«Григорий Вашадзе — следующий президент Грузии», — прокомментировал событие Саакашвили в ходе видеообращения. Однако тезис экс-президента выглядит нереалистичным: в 2017 году на выборах в органы местного самоуправления Вашадзе боролся за пост мэра Кутаиси. Он прошёл во второй тур, но его партия отказалась участвовать в выборах. Несмотря на то, что сам Вашадзе заранее предупредил своих избирателей об отказе, его фамилия всё же не была вычеркнута из бюллетеней в день голосования. В итоге кандидат от «Грузинской мечты» набрал 87,55%, а отказавшийся Вашадзе — 12,45%.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Dimitrios Karvountzis

Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили никак не прокомментировал шаг оппозиции, лишь заметил, что выборы будут назначены в предусмотренные Конституцией сроки. Также Маргвелашвили пока не заявил о своем желании баллотироваться на второй президентский срок, что предусмотрено основным законом страны. Он только сказал, что примет решение после представления кандидата от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», которая в своё время выдвинула его в президенты, но с которой в последнее время у Маргвелашвили испортились отношения. В апреле оппозиционеры, к объединению которых уже тогда призывал Саакашвили, рассматривали планы поддержать на выборах действующего президента.

Представители правящей партии обещали объявить кандидата в конце августа. По данным СМИ, на участие в выборах претендует экс-министр иностранных дел, независимый депутат парламента Саломе Зурабишвили , министр здравоохранения Давид Сергеенко и вернувшийся в партию миллиардер Иванишвили. По поводу реальности выдвижения экс-премьера есть большие сомнения, поскольку ему не импонирует публичность, и в случае подтверждения шаг стал бы политическим землетрясением. Наиболее вероятной кандидатурой от «Грузинской мечты» выглядит Саломе Зурабишвили — по некоторым данным, «Грузинская мечта» в ходе закрытой дискуссии остановилась именно на ней и теперь ждет позицию Бидзины Иванишвили для принятия окончательного решения.

Таким образом в списке кандидатов на участие в президентской гонке значатся Григол Вашадзе, экс-спикеры парламента Грузии Нино Бурджанадзе Давид Усупашвили , лидер «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили , один из лидеров партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе и один из лидеров движения «Грузинский марш» Сандро Брегадзе. Президент будет избран не на пять, а на шесть лет в связи с переходом к парламентской модели правления и избранию главы государства парламентом с 2024 года. В этом смысле президентские выборы больше рассматриваются как проба сил перед парламентскими в 2020 году.

Петр Мамрадзе , глава Института стратегии управления (Грузия), бывший руководитель президентского аппарата и правительственной канцелярии, экс-депутат парламента:

Саакашвили был очень близок с семьей Вашадзе и благодаря нему последний получил пост министра культуры, а затем — министра иностранных дел, имея при этом российское гражданство. Ему всё сходило с рук из-за особого отношения с Саакашвили, и именно этот факт сыграл свою роль в его выдвижении единым кандидатом от оппозиции. Георгий Маргвелашвили пока не комментирует это решение — или не успел, или не хочет. Я его хорошо знаю, думаю, он в сомнениях — баллотироваться ему или нет, не провалится ли он с треском? Выжидает он зря. «Грузинская мечта» сейчас имеет хорошие позиции во всех ветвях власти, и если её кандидат провалится на выборах, то политические последствия будут серьёзными. На мой взгляд, партии вообще не стоит выдвигать своего кандидата на президентские выборы.