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Премьер-министр Грузии отбыл с визитом в Брюссель
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Премьер-министр Грузии отбыл с визитом в Брюссель 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Тбилиси, 18 июля /Синьхуа/ — Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отбыл сегодня с первым официальным визитом в Брюссель, сообщила пресс-служба администрации правительства.
Визит продлится до 20 июля. —0—
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