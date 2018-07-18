Дни грузинского кино открылись в Петербурге 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Второй фестиваль «Дни грузинского кино» открылся в среду в Петербурге под девизом «Два народа — одна вера». В празднике принимает участие группа киномастеров Грузии, которые привезли восемь разножанровых картин, представляющих в том числе и творчество молодых режиссеров.
Гостей из Тбилиси от имени российских коллег приветствовал организатор фестиваля председатель международного кинофорума «Золотой витязь», народный артист России Николай Бурляев, отметивший, что Дни грузинского кино в России становятся хорошей традицией.
"Уже два года мы проводим в Петербурге Дни грузинского кино, чтобы укреплять те связи, которые разрушаются политиками. Политика разрушает, а культура созидает, и там, где бессильны политики, их дипломатия, вступает в силу дипломатия народная, дипломатия культуры", — сказал Бурляев на пресс-конференции в медиацентре правительства Санкт— Петербурга.
Он сообщил, что в Тбилиси уже 13 лет работает грузинское отделение кинофорума «Золотой витязь», которым руководит подвижница культуры, киновед Дали Окропиридзе. Она сформировала программу нынешнего фестиваля, представив, в частности, три поколения грузинских женщин-режиссеров.
Зрители увидят фильм «Первая ласточка» (1975) Наны Мчедлидзе, ретро-драму «1001 рецепт влюбленного кулинара» (1996) Наны Джорджадзе и дебютную картину «Страшная мать» молодого режиссера Анны Урушадзе — дочери режиссера Зазы Урушадзе и внучки прославленного футбольного вратаря Рамаза Урушадзе. Ее лента отмечена целым рядом международных наград, в том числе главными призами кинофестивалей в Сараево и в Пекине.
Многие грузинские режиссеры в настоящее время делают свою профессиональную карьеру в Европе. На вопрос корреспондента ТАСС, не теряют ли они связей со своей исторической родиной, актер Автандил Махарадзе заявил, что эти мастера, в том числе и Отар Иоселиани, ставший режиссером мирового уровня, помнят о своих исторических корнях и «точно не теряют связь с Грузией».
"Пример тому — Темур Баблуани, который хочет открыть в Грузии киноакадемию, где будут преподавать французские мастера. Я думаю, что это будет интересно, потому что он уже знает европейское кино и у него есть большие там связи", — считает Автандил Махарадзе, знакомый миллионам кинозрителей по фильму «Покаяние». На фестивале его увидят в фильме «Страшная мать», где, по его словам, ему было очень интересно работать с молодым режиссером.
Фестивальная афиша
В программу Дней впервые вошел документальный фильм «Прозрачный мир» (2018) режиссера Вахтанга Кунцева-Габашвили. Главные герои фильма — известный режиссер и его сын с особенностями развития. Вместе они пытаются снять кино о людях с такими же особенностями и разобраться в этой теме.
Игровые фильмы представляют собой панораму жанров и творческих подходов. Особое место среди них занимает единственный цветной фильм «Ступень» мэтра грузинского кино Александра Рехвиашвили, ученика Сергея Герасимова. Теме времени посвящена ностальгическая драма «Все ушли» Георгия Параджанова, племянника прославленного Сергея Параджанова. Сценарий этого фильма получил приз на фестивале «Зеркало» имени Андрея Тарковского.
В киноцентре «Родина», где пройдут показы, откроется выставка фотохудожника Юрия Мечитова, отражающая историю грузинского кинематографа. В программу Дней включены также концерты грузинской музыки при участии ансамбля «Тбилиси», встречи со зрителями, мастер-классы. Один из них в последний день фестиваля, 20 июля, проведет на студии «Ленфильм» кинооператор Константин Эсадзе.
Дни грузинского кино проходят при поддержке правительства Санкт-Петербурга и комитета по культуре. Вход на все фестивальные события свободный.