Дни грузинского кино открылись в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 18 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Второй фестиваль «Дни грузинского кино» открылся в среду в Петербурге под девизом «Два народа — одна вера». В празднике принимает участие группа киномастеров Грузии , которые привезли восемь разножанровых картин, представляющих в том числе и творчество молодых режиссеров.

Гостей из Тбилиси от имени российских коллег приветствовал организатор фестиваля председатель международного кинофорума «Золотой витязь», народный артист России Николай Бурляев , отметивший, что Дни грузинского кино в России становятся хорошей традицией.

"Уже два года мы проводим в Петербурге Дни грузинского кино, чтобы укреплять те связи, которые разрушаются политиками. Политика разрушает, а культура созидает, и там, где бессильны политики, их дипломатия, вступает в силу дипломатия народная, дипломатия культуры", — сказал Бурляев на пресс-конференции в медиацентре правительства Санкт— Петербурга

Он сообщил, что в Тбилиси уже 13 лет работает грузинское отделение кинофорума «Золотой витязь», которым руководит подвижница культуры, киновед Дали Окропиридзе. Она сформировала программу нынешнего фестиваля, представив, в частности, три поколения грузинских женщин-режиссеров.

Многие грузинские режиссеры в настоящее время делают свою профессиональную карьеру в Европе. На вопрос корреспондента ТАСС, не теряют ли они связей со своей исторической родиной, актер Автандил Махарадзе заявил, что эти мастера, в том числе и Отар Иоселиани, ставший режиссером мирового уровня, помнят о своих исторических корнях и «точно не теряют связь с Грузией».

"Пример тому — Темур Баблуани, который хочет открыть в Грузии киноакадемию, где будут преподавать французские мастера. Я думаю, что это будет интересно, потому что он уже знает европейское кино и у него есть большие там связи", — считает Автандил Махарадзе, знакомый миллионам кинозрителей по фильму «Покаяние». На фестивале его увидят в фильме «Страшная мать», где, по его словам, ему было очень интересно работать с молодым режиссером.

Фестивальная афиша

В программу Дней впервые вошел документальный фильм «Прозрачный мир» (2018) режиссера Вахтанга Кунцева-Габашвили. Главные герои фильма — известный режиссер и его сын с особенностями развития. Вместе они пытаются снять кино о людях с такими же особенностями и разобраться в этой теме.

В киноцентре «Родина», где пройдут показы, откроется выставка фотохудожника Юрия Мечитова, отражающая историю грузинского кинематографа. В программу Дней включены также концерты грузинской музыки при участии ансамбля «Тбилиси», встречи со зрителями, мастер-классы. Один из них в последний день фестиваля, 20 июля, проведет на студии «Ленфильм» кинооператор Константин Эсадзе.

Дни грузинского кино проходят при поддержке правительства Санкт-Петербурга и комитета по культуре. Вход на все фестивальные события свободный.