Гражданин Грузии Стас Садальский подарил часы осетинскому доктору

Станислав Садальский за успешную операцию отблагодарил осетинского доктора Казбека Кудзаева дорогими часами, сообщил он у себя на странице в социальной сети.

Подарок он щедрым жестом снял с руки и передал хирургу во время совместного ужина.

«За все надо говорить спасибо, — написал он у себя на странице в описании видео со словами благодарности. — Каким бы великим гением ни был часовщик, он не сможет создать часы, которые будут работать вечно. Всё выходит из строя. Люди и даже целые миры. А доктор Кудзаев продлевает земное пребывание… Спасибо Казбек!».

По его словам, часы сделаны из титана и покрыты розовым золотом. Он признался, что расставаться с ними жалко, но это значит, что подарок хороший.

У Станислава Садальского были деформированы суставы большого пальца на ногах, и он нуждался в оперативном вмешательстве.

На груди у Садальского в видеоролике комментаторы его поста разглядели золотой крест. «Крест — подарок от святейшего Грузии — Илии», — объяснил актёр.

Читатели странички напомнили ему о негативном отношении священника к осетинам. Сам Станислав Садальский с 2007 года является гражданином Грузии. Грузинский паспорт и Орден Чести ему вручил лично экс-президент этой страны Михаил Саакашвили , который отдал приказ о военном вторжении в Южную Осетию в 2008 году, что привело к российской операции по «принуждению Грузии к миру».

Улетаю в Москву …За все надо говорить спасибо… Каким бы великим гением ни был часовщик, он не сможет создать часы, которые будут работать вечно. Всё выходит из строя. Люди и даже целые миры. А доктор Кудзаев продлевает земное пребывание…Спасибо Казбек! #стассадальский #казбеккудзаев #швейцария #осетия @kazbek.kudzaev #швейцарскиечасы #подарок

Публикация от Стас Садальский️ (@stassadal) 14 Июл 2018 в 7:38 PDT