Ремонт проблемного участка Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии завершат в 2018 году

ВЛАДИКАВКАЗ , 18 июля. / ТАСС /. Дорожные строители до конца 2018 года завершат реконструкцию участка автодороги в Северной Осетии на границе России Грузии . Это позволит сократить скопление транспорта на границе, сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».

Военно-Грузинская дорога, которая проходит по территории Северной Осетии, соединяет Россию со странами Закавказья. Из-за большого потока машин, пересекающего российско-грузинскую границу, особенно в летнее время, на дороге создаются километровые очереди. Проектная пропускная способность таможенного поста «Верхний Ларс» составляет 170 единиц грузового, 200 единиц легкового транспорта и 40 автобусов, а в настоящее время границу пересекают до 3 тыс. автомобилей. В сутки пост может пропускать до 4 тыс. физических лиц, однако летом желающих выехать за границу более 15 тысяч.

"В рамках реконструкции до конца 2018 года планируется расширение 600 м на участке дороги, ведущей к многостороннему автомобильному пункту пропуска «Верхний Ларс», с двух до шести полос движения. Будет проведена и реконструкция 300 м подходов к этому участку. Для большегрузов, идущих в Россию из стран Закавказья и Ближнего Востока, в дополнение к существующим будут отведены еще две полосы, по одной выделят для пассажирских автобусов и легкового автотранспорта", — сказал представитель пресс-службы.

На границе России и Грузии также будут проведены работы по берегоукреплению, устройству подпорных стен и освещения, замене существующего покрытия проезжей части. В настоящее время подрядная организация приступила к земляным и бетонным работам. На сегодняшний день на устройство фундамента подпорной стены израсходовано более 800 кубометров гидротехнического бетона, построено порядка 130 м, начали демонтаж линии освещения, а через пару недель начнут возведение противопаводковой конструкции.

На Военно-Грузинской дороге также планируется создать транспортно-логистический терминал. В настоящее время также рассматривается вопрос о создании электронной очереди на выезд из России, что также сократит очереди на границе.