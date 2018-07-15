Северная Осетия станет регионом восстановления переднеазиатских леопардов на Кавказе

ВЛАДИКАВКАЗ , 15 июля. / ТАСС /. Пара особей переднеазиатского леопарда будет выпущена на территории национального парка «Алания» в Северной Осетии , что позволит республике стать первым на центральном Кавказе регионом восстановления хищника. Об этом ТАСС сообщил координатор проекта по подготовке Осетии к восстановлению переднеазиатского леопарда (кавказского барса) — Артур Алибеков.

"Северная Осетия — первый в центральной части Кавказа регион восстановления переднеазиатских леопардов. В природу выпускают пару особей — самца и самку не родственных друг другу. Это бесценные с точки зрения экологии животные и в Осетии они могут создать первую за многие десятилетия размножающуюся пару. Для Осетии это огромное доверие и ответственность стать центральным очагом возрождения истребленной человеком популяции. Возвращение национального символа Осетии — переднеазиатского леопарда (кавказского барса) ожидается уже в этом месяце", — сказал Алибеков.

Пара особей готовилась к самостоятельной жизни в дикой природе в течение двух лет с рождения в Сочинском центре восстановления леопардов. Уникальная международная программа по восстановлению леопардов на Кавказе, реализуемая с 2007 года, готовит второй выпуск специально подготовленных к жизни в дикой природе животных. Перед тем, как выпустить леопардов, на территории нацпарка их оснастят спутниковыми ошейниками для отслеживания маршрутов передвижения и создают матрицу мониторинга. Выпуск животных в Северной Осетии обеспечит возможность размножения леопардов, благоприятно скажется на состоянии горных экосистем и возьмет под контроль численность других хищников, распространившихся в его отсутствие.

Символ Осетии

Инициатором и спонсором проекта по подготовке Осетии восстановлению природной популяции переднеазиатского леопарда выступила компания РусГидро . Во многом благодаря участию гидроэнергетиков ученые-зоологи начали рассматривать республику как потенциальное место для выпуска леопардов. Ранее на гидроэлектростанциях Северо-Осетинского филиала РусГидро, Гизельдонской и Головной Зарамагской ГЭС несколько раз фиксировали появление диких леопардов, пришедших со стороны Ирана . Также заходы леопардов в республику документально подтверждает пограничная служба. Кроме того, совместно с ИПЭЭ РАН и региональными органами власти, гидроэнергетики начали масштабную подготовку Осетии к восстановлению леопарда. Подготовка региона принесла плоды и Минприроды России утвердило Северную Осетию в качестве новой зоны восстановления леопарда в рамках Программы восстановления.

Программа была разработана специалистами РАН совместно с WWF России и утверждена Министерством природных ресурсов и экологии РФ в 2006 году. Первый этап программы был завершен в июле 2016 года, когда в дикую природу Кавказского государственного природного биосферного заповедника в районе Сочи были успешно выпущены три леопарда.

Переднеазиатский леопард — один из крупнейших подвидов леопарда. Общая численность подвида — от 870 до 1,3 тыс. особей. Леопард изображен на гербе Северной Осетии, является символом столицы республики города Владикавказа. Также изображен на гербе Южной Осетии