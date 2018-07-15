Зугдиди (Грузия). Как смотрели финал ЧМ-18 по футболу в доме Бесика Пипия

Футбольный праздник доставил всем много-много радости, все были довольны и счастливы. Пожалуй, кроме интернет-предпринимателей. Во время трансляции игр резко падали у коммерческих сайтов просмотры, лайки и комментарии.

Я находился в отчем доме под Зугдиди, административной столице Мегрелии. Во время предыдущих игр собирались у телеэкрана в моем доме соседи, одноклассники, друзья. Болели, были пиво, закусывая воблой. Ну и делали ставки, куда без них. Финальный матч решили отметить особо: объединить две популярные вещи в Грузии — вино и футбол.

Один из нас, звать его Гиа, предложил к праздничному футбольному столу приготовить необычное мясное блюдо, которое давно забыто и которым угощали в Зугдиди полтора столетия тому назад самого императора российского Александра II. Заинтриговал, скинулись. По собранной немалой, необходимой для приготовления кушанья, оно метило в книгу рекордов Гиннеса. Договорились, что блюдо станет сюрпризом и представят его после окончания финального матча.

грузинский ресторан

Стали собираться задолго до матча — во второй половине минувшего воскресения. Спустились в винный подвал. Продегустировали несколько сортов. Остановились на белом вине сорта Ркацители. Потому что красного много не выпьешь, а белое — это для продолжительного застолья. И голова наутро не будет болеть на работе. Правда, работы ни у кого нет, но все же, так комфортнее живется. Решили пить по окончании финального матча.

Не спеша стол уставили всевозможными закусками, всякая зелень, сыр сулугуни, лаваш… Огурцы и помидоры поступали прямо с грядки. Обратил внимание, что болельщики, что-то зачастили в огород за помидорами и огурцами. Присмотрелся внимательно, попахивает веселостью. Оказывается, один из друзей, по имени Гурам, принес в кармане фляжку с чачей. И там, среди грядок, болельщики пропускали по стопочке.

Я возмутился. Грозно произнес: будет штраф за нарушение договора — не пить до финального свистка аргетинского судьи. Гурам ответил, что никакого нарушения не было, так как в договоре речь шла о вине, а мы, мол, употребили малость чачу грушевую. По поводу же штрафа Гурам высказал согласие, выставляя на стол бокал. По старинным грузинским традициям, пояснил нарушитель, штрафуемый штрафуется выпиванием вина.

За столом во время просмотра матча сидит Бесик Пипия

Одноклассник Джемал по кличке «Чхвинди» поставил на праздничный стол два портрета — Наполеона Бонапарта и грузинского футболиста Левана Кобиашвили , игравшего некогда в немецкой бундеслиге за берлинскую «Герта». Джемал пояснил, что, когда играют Франция Хорватия , на столе обязательно должны присутствовать что-то французское и хорватское.

«Зачем портрет, лучше бы коньяк его имени принес, — кто-то встрял в разговор. — На худший случай сгодился бы и торт «Наполеон».

Чхвинди пояснил, что Бонапарт неслучаен за грузинским столом и тем более зугдидским, поднял он вверх указательный палец правой руки. Ведь Наполеон — наш родственник, хоть и дальний, но все же. «А в Грузии от родства не отказываются».

Грузия. Шашлык

Внучатый племянник Наполеона Бонапарта Ашиль Мюрат, рассказал нам перед матчем Чхвинди, был женат на грузинской принцессе Саломэ Дадиани. Мать которой была владетельницей Мегрелии Екатерине Чавчавадзе, и сестра которой Нино Чавчавадзе была супругой Александра Грибоедова . В конце XIX столетия Ашиль Мюрат и Саломэ Дадиани переехали из Парижа на жительство в Зугдиди и с собой забрали семейные реликвии, в числе которых мебель Наполеона Бонапарта, его книги, посмертную маску императора. Эти вещи так и остались в Грузии и теперь вызывают повышенный интерес у посетителей Зугдидского музея.

«А при чем Хорватия и Леван Кобиашвили? Что, в его жилах текла хорватская кровь?» — поинтересовались болельщики.

«Ничего другого не нашли, что объединяло бы Грузию и Хорватию, — продолжил просвещать Чхвинди. — В рамках группового турнира отборочного цикла Евро-2012 сборная Грузии встречалась с футбольной сборной Хорватии и победила со счетом 1: 0. И гол забил Леван Кобиашвили».

Тут мы все дружно выпили вина.

В разговор вмешался Могели: «Кстати, к успеху хорватов на нынешнем мундиале Грузия имеет непосредственное отношение. Форму для них сшили грузинки на батумской швейной фабрике». Не поверили Могелу, спросили у Яндекса , и действительно оказалось так.

«Интересно, а в какой стране шьют форму футболистам сборной Грузии?— произнес задумчиво Гиви. — Батумские швеи-мотористки не могли изготовить счастливую спортивную одежду для футболистов собственной страны?»

«То-то и оно, — вскрикнул Гурам. — В форме и зарыта собака. — Пока у нас не будет формы, физической, разумеется, а не трикотажной, мы всегда вместо мундиаля будем иметь мунди». Раздались аплодисменты. (Слово «мунди» в переводе с мегрельского означает то, что расположено ниже спины, но выше ног).

И мы выпили по второму бокалу «Ркацители».

Грузия

А потом начался матч и мы про все забыли — и про Наполеона, и про Грибоедова и про форму и про спину с ногами. Только про вино не забыли и каждый раз подымали бокалы, когда кто-то забивал гол. На этот раз пришлось поднимать шесть раз.

И когдасо счетом 4:2 выиграли французы, оказалось, что все мы болели за них. И поэтому выпили еще раз — за победу, теперь уже, как болельщиков, и нашу тоже.

Тут как раз подоспел сюрприз — ммператорское блюдо под названием «мегрельская матрешка», которое внесли по окончании футбольного матча, действительно всех нас поразило. И было чему удивляться: четверо мужчин поставили на стол зажаренного на вертеле целого теленка, из него достали барашка, из барашка — индейку, из индейки — цыпленка, а из него — перепелку; и все это было приготовлено просто артистично.

Так что футбол в Грузии — чертовски вкусная вещь!