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Президент Абхазии посетит закрытие ЧМ-2018 в Москве
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Президент Абхазии посетит закрытие ЧМ-2018 в Москве 

RT на русском 49 минут назад
Фото: RT на русском
Президент Абхазии Рауль Хаджимба посетит закрытие чемпионата мира 2018 года на стадионе «Лужники» в Москве.
«Мы не можем не порадоваться за нашего соседа, нашего союзника. Чемпионат организован на самом высоком уровне. Сборная России выступила на нем достойно и оправдала надежды болельщиков», — приводит Интерфакс слова Хаджимбы.
Он выразил уверенность, что когда-нибудь Абхазия также сможет принять участие в чемпионате мира по футболу.
Ранее сообщалось, что президент Молдавии Игорь Додон приедет на закрытие ЧМ-2018.
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