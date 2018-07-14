Полпред: перед РСО-Аланией стоят важные задачи развития дорожной сети

"Для нас стратегически важными являются задачи и вопросы строительства и развития дорожной сети в моздокском направлении — Беслан-Моздок, соответственно, это улучшение ситуации с Военно-Грузинской дорогой и возможное строительство объездной дороги вокруг Владикавказа ", — отметил Матовников на встрече с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым; слова полпреда приводит пресс-служба главы и правительства республики.

В свою очередь, Битаров рассказал полпреду о ходе проектирования автомобильной дороги «Владикавказ-Моздок» и этапах решения данного проекта.