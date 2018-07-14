Полпред: перед РСО-Аланией стоят важные задачи развития дорожной сети 

МАХАЧКАЛА, 14 июл — РИА Новости. Перед Северной Осетией стоят стратегически важные задачи развития транспортной инфраструктуры, заявил полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников, посетивший республику с рабочим визитом.
"Для нас стратегически важными являются задачи и вопросы строительства и развития дорожной сети в моздокском направлении — Беслан-Моздок, соответственно, это улучшение ситуации с Военно-Грузинской дорогой и возможное строительство объездной дороги вокруг Владикавказа", — отметил Матовников на встрече с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым; слова полпреда приводит пресс-служба главы и правительства республики.
В свою очередь, Битаров рассказал полпреду о ходе проектирования автомобильной дороги «Владикавказ-Моздок» и этапах решения данного проекта.
На встрече с журналистами после совещания с членами правительства республики Матовников напомнил, что Северная Осетия-Алания — это приграничная с Грузией республика, важная стратегическая точка транспортного сообщения. «Расширение транспортной инфраструктуры позволит повысить межрегиональное и межгосударственное взаимодействие, и нужно сделать так, чтобы такое взаимодействие стало более качественным», — привели в пресс-службе слова полпреда.