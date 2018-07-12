Эксперт объяснил, почему Грузию не принимают в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит работать с Грузией над подготовкой членства этой страны в организации. От чего зависит вступление Грузии в альянс, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Константин Тасиц.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия в будущем станет членом альянса. По его словам, лидеры стран-членов организации подтвердили это накануне на встрече в Брюсселе . Он напомнил, что союзники признали в совместном заявлении прогресс Грузии в проведении реформ.

Столтенберг отметил, что в НАТО полностью поддерживают евроатлантические устремления Тбилиси . "Мы продолжим работать с вами для подготовки членства", — заключил он.

Эксперт Российского института стратегических исследований Константин Тасиц в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что в заявлении генсека НАТО не были упомянуты какие-либо конкретные сроки.

"С 2008 года они повторяют аналогичные заявления: они признают право Грузии на членство в НАТО, отмечают прогресс, и так уже 10 лет. Де-факто в Грузии, конечно, идет процесс адаптации к стандартам НАТО, и уровень сотрудничества потихоньку возрастает. Поэтому речь идет скорее о политическом решении, связанном с тем, что часть стран-членов НАТО не хотят обострения отношений с Россией и по этой причине не готовы делать реальные шаги по предоставлению Грузии плана действий по членству в НАТО. Поэтому дальнейшее сближение Грузии с НАТО будет зависеть скорее от отношений России и альянса. И есть основания полагать, что в этом плане прогресса в ближайшее время не будет, потому что НАТО не готово к дальнейшему обострению отношений с Москвой", — считает Константин Тасиц.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году. Тогда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира".

После "революции роз" в 2004 году сотрудничество Тбилиси и альянса стало более интенсивным. Спустя четыре года на саммите НАТО в Бухаресте сообщили, что Грузия в будущем может стать членом организации при условии соответствия стандартам альянса.

Спустя десять лет на саммите НАТО в Уэльсе утвердили пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Так, в рамках этого пакета в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.