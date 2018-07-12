Почему на Северном Кавказе безнаказанно воруют газ и электричество

Виновные в воровстве энергоносителей на Северном Кавказе должны быть наказаны, потребовал Дмитрий Медведев . Власти не первый год борются с вопиющими неплатежами в кавказских республиках. Почему же ситуация до сих пор не сдвинулась с мертвой точки — и что нужно сделать, чтобы заставить жителей Кавказа платить за потребляемые ими ресурсы?

Премьер-министр Дмитрий Медведев требует наказать виновных в воровстве энергоносителей в регионах Северного Кавказа.

По его словам, «газовые, электрические сети на Кавказе сильно изношены и на потери при транспортировке часто списывают все, что фактически было просто украдено как в результате самовольных подключений и врезок, так и с применением различных схем уклонения от уплаты, включая намеренное банкротство предприятий ЖКХ, энергосбыта». «Чтобы переломить ситуацию, требуется координация усилий глав регионов, руководства энергокомпаний и правоохранительных органов », — считает Медведев. Премьер добавил, что потребуются в том числе и кадровые решения.

Неплатежи за свет и газ, а также воровство этих энергоресурсов — вот две главные проблемы региона, которые тесно переплетаются. В 2017 году на Кавказе было оплачено меньше 85% потребленного газа, общая задолженность выросла на 13 млрд рублей, долги за электроэнергию увеличились более, чем на 3,5 млрд рублей, говорит Медведев.

И нельзя сказать, что ничего не делается. По данным Газпрома, за первый квартала 2018 года просроченная задолженность в регионе выросла с 26,9 до 35,6 млрд рублей. С помощью правоохранительных органов за это время вернули всего 320 млн рублей. Исков физлицам было предъявлено более 27 тыс. Количество ограничений подачи газа увеличено в 2,5 раза, отчитывался Газпром в мае. Ведутся работы по пресечению незаконных подключений к сетям, изменений показаний приборов учета, использования несертифицированного газового оборудования. Но улучшение ситуации не происходит.

Доля Северного Кавказа в долгах на оптовом рынке электроэнергии выросла с 50% до 65%, сообщили в июне НП Совет рынка. В большинстве субъектов Северного Кавказа по-прежнему наблюдаются высокий уровень задолженности за услуги энергопотребления и колоссальные потери — до 37%, отмечал глава Россетей Ливинский. Самую низкую платежную дисциплину, по его словам, демонстрируют предприятия и организации ЖКХ и управляющие компании в многоквартирных домах.

Почему же Северный Кавказ отличается неплатежами и воровством энергоресурсов?

«Люди не платят не из-за того, что у них денег нет. Как правило, самые обездоленные слои населения — пенсионеры — платят регулярно и у нас, и там. Это старая советская закалка. Причина неоплаты даже не в менталитете, а в сложившейся практике. Если ты не платишь, и тебя не отключают, то какой смысл платить. Твой сосед не платит, и ты тоже перестаешь платить», — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В 90-е годы, когда была разруха, такая ситуация воспринималась как логичная и понятная, но с тех пор она стала частью жизни на Северном Кавказе. Чтобы искоренить это, требуются жесткий контроль и наказание. Но в регионе с этим как раз проблемы из-за кумовства, сильных социальных и семейных ценностей, особенностей местной культуры.

«У силовиков, которые пришли отключать населенный пункт за неуплату, тоже есть родственники.

Это не обезличенный потребитель, а всегда представитель семьи или человек, который тебе когда-то оказывал услугу. Это все порождает сложности в борьбе с неплательщиками», — говорит Юшков.

В-третьих, регионы Северного Кавказа фактически находятся за пределами единого правого поля России

«Даже если энергетические компании подают в суд, чтобы взыскать задолженность, им отказывают в возбуждении дел. Газпром в своей статистике это показывал: заявлений подают много, но местные правоохранительные органы реагируют редко, и даже если дело доходит до суда, то решения суда не всегда выполняется», — добавляет собеседник.

Должна быть комплексная реформа для решения проблемы. В частности, надо вынести счетчики из домов, чтобы их нельзя было подкрутить. Установка промежуточных счетчиков на сетях даст возможность понимать, на каком именно участке идут большие потери электроэнергии. Это сигнал для правоохранительных органов о незаконном подключении. Но главное, конечно — точечные отключения от газа или электричества за неуплату.

«Главный метод — это отключение. Это должна быть жесткая позиция со стороны государства. Иностранцы удивлялись: «Как это так? Если в Чечне, Дагестане, Ингушетии не заплатят за мобильный телефон, он же автоматически выключается, ты не можешь звонить. Почему же электричество отключать запрещают?», — рассказывает Игорь Юшков.

Чтобы вернуть северокавказские регионы в единое с Россией правовое поле, где за неуплату идет наказание в виде отключения от услуги или даже тюремный срок за мошенничество, необходима отмашка как от федеральных, так и региональных властей. К примеру, к Тульской области два года назад целый поселок цыган воровал энергоресурсы и не платил. Его жители оказали жесткое сопротивление правоохранительным органам, которые пришли сносить незаконные подключения. Однако власти сурово отреагировали, и это подействовало — теперь цыгане официально оплачивают ЖКХ.

Или в Грузии , которая также страдала от колоссальных неплатежей, в один момент власти также пришли к необходимости жестких действий. «Дошли до того, что в Тбилиси — столице страны, электричество подавалось по три часа в день. Грузинские власти сознательно пошли на принцип: не платишь — тебя отключают», — приводит пример собеседник.

Почему же руководство Северного Кавказа боится идти на жесткие меры?

«Они считают, что не надо раскачивать лодку, вызывать социальное напряжение. Когда копятся миллиардные задолженности за неоплату газа и света у потребителей твоего региона — это не так страшно, как если люди выходят на митинг к зданию местной мэрии и начинают скандировать «Долой власть»», — говорит эксперт ФНЭБ.

Грузинские власти тоже стояли перед дилеммой — терпеть миллиардные долги или рискнуть получить социальный взрыв.

«Но в Грузии дошли до ручки — не было денег ни на модернизацию сетей, ни на развитие генерации, предстояло вернуться в каменный век. Тогда экономические интересы преобладали. Решили поднять тарифы — раз, заставить людей платить — два. И они это сделали», — напоминает Юшков.

Но у Грузии, в отличие от Северного Кавказа, не было Москвы , которая щедро закрывает дыры северокавказских бюджетов за счет федерального бюджета.

«Даже лобби Газпрома не хватило, чтобы переломить ситуацию в наших кавказских республиках. В других регионах такого эффекта не наблюдается — там власти не опасаются, что если они отключат электричество, то будет бунт. Поэтому там компании активно судятся и отключают от энергоресурсов неплательщиков», — говорит собеседник.

На федеральном уровне тоже бояться дестабилизации кавказского региона. «Боятся, что придут деньги из ближневосточных монархий, как это было в 90-е, плюс западные товарищи с радостью скажут, что это не сепаратисты, а повстанцы, которые борются за свободу», — говорит эксперт.