Мамука Бахтадзе назначил новых вице-премьеров Грузии

Эти должности заняли глава МВД Георгий Гахария и министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, передаёт пресс-служба правительства.

Новый глава правительства вступил в должность 20 июня, а в субботу, 14 июля, парламент утвердил предложенный кабинет министров. Ранее 36-летний политик возглавлял министерство финансов республики.

В кабинете появились три новых члена: министр финансов Иване Мачавариани, министр экономики и устойчивого развития Георгий Кобулия и министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили.

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