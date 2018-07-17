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Мамука Бахтадзе назначил новых вице-премьеров Грузии
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Мамука Бахтадзе назначил новых вице-премьеров Грузии 

Мир24 20 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
Эти должности заняли глава МВД Георгий Гахария и министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, передаёт пресс-служба правительства.
Новый глава правительства вступил в должность 20 июня, а в субботу, 14 июля, парламент утвердил предложенный кабинет министров. Ранее 36-летний политик возглавлял министерство финансов республики.
В кабинете появились три новых члена: министр финансов Иване Мачавариани, министр экономики и устойчивого развития Георгий Кобулия и министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили.
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