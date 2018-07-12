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Правительство чешского премьера получило вотум доверия в парламенте
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Правительство чешского премьера получило вотум доверия в парламенте 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕМЬЕРА АНДРЕЯ БАБИША ПОЛУЧИЛО ВОТУМ ДОВЕРИЯ В ПАРЛАМЕНТЕ ЧЕХИИ — ДАННЫЕ ГОЛОСОВАНИЯ
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