Лучшие места Кавказа и Закавказья, которые обязательно стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Кавказ и Закавказье — это настоящие природные сокровища России и ближайшего зарубежья. Чудеса природы там встречаются буквально на каждом шагу, а невероятной красоты горы и реки заставляют сердце биться быстрее. Лучшие места Кавказа и Закавказья, которые обязательно стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Казбеги

Горы невероятной красоты, в сочетании с грузинским

гостеприимством никого не могут оставить равнодушным. Казбеги — это место, куда хочется возвращаться вновь и вновь, и каждый раз открывать для себя

что-то новое.

Лавандовые поля

Если вы думали, что лавандовые поля — это история только про Прованс, то вы ошибались. Еще более красивые сиреневые поля есть в грузинском селе Нукриани. Хотите, чтобы все подписчики вам завидовали, езжайте

скорее туда, наслаждайтесь ароматом и делайте тысячи фотографий на память.

Жинвальское водохранилище

На севере Грузии расположилось Жинвальское водохранилище или «малое грузинское море» — так его называют местные. Бирюзового цвета вода не позволяет никому проехать мимо. Красоту этого

места сложно передать словами или фотографиями, его точно надо однажды увидеть!

Верхняя Балкария

Это место напоминает лучшие пейзажи, однажды запечатленные

одаренными художниками. Несущийся с бешеной скоростью Терек и окружающие его горы особенно прекрасно выглядят на фоне красного заката, а в расположившемся

неподалеку кафе можно попробовать национальные балкарские блюда и буквально умереть

от наслаждения.

Приэльбрусье

Если хотите покататься на лыжах или сноуборде — не обязательно

тратить большие деньги на поездку в Андорру или Альпы, можно просто приехать в Приэльбрусье и сполна насладиться хорошими снежными трассами и прекрасным

сервисом.

Чегемские водопады

Чегемские водопады прекрасны именно зимой, когда намертво замерзают

и превращаются в огромные сосульки. Такое зрелище не забудется никогда!

Если вы смотрели мультфильм «Холодное сердце», то вы в полной мере ощутите себя героем этой истории.

Карадахская теснина

Помимо того, что само это ущелье — сплошное очарование и воплощение самого настоящего чуда природы, так еще и дорога к нему проходит

сквозь отвесные утесы, долины с персиковыми и абрикосовыми садами и бурные

горные реки. В общем, если сполна хотите проникнуться кавказской природой и влюбиться в неё — вам сюда.

Симфония камней

Ущелье Гарни славится своими базальтовыми столбами, которые

появились из-за воздействия вулканической лавы. Если смотреть на ущелье со стороны, создается впечатление, будто вы смотрите на орган огромного размера и с минуты на минуту зазвучит прекрасная мелодия.

Шакинский водопад

При желании, Шакинский водопад можно назвать уменьшенной

версией легендарного Ниагарского. Огромные потоки воды, которые падают со скалы на столько шумные, что перекрывают любой человеческий

возглас. Шакинский водопад — настоящая гордость всей Армении и любимое место

местных жителей. Читайте также: 6 городов России, где исполняются заветные желания Фото для Инстаграма: самые необычные места в мире