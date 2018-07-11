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Дмитрий Хрусталев стал фотографом на грузинской свадьбе в рекламе МТС
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Дмитрий Хрусталев стал фотографом на грузинской свадьбе в рекламе МТС 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
МТС запускает федеральную рекламную кампанию в поддержку специального предложения, позволяющего на выгодных условиях приобрести в фирменной розничной сети и интернет-магазине смартфон Honor 10. В рамках кампании МТС представил новый ролик с участием актёра Дмитрия Хрусталева.
Благодаря гаджету, обладающему хорошей камерой, большим экраном и искусственным интеллектом, отпуск может превратиться в настоящее приключение. Именно такая история произошла с Митей Хрусталевым, который отправился в путешествие по Грузии, но неожиданно для себя оказался фотографом на большой грузинской свадьбе.
В интегрированной рекламной кампании задействованы ТВ, интернет, POSM, баннеры в салонах МТС.
Состав творческой группы:
Компания МТС
Директор департамента маркетинговых коммуникаций — Наталия Глаголева
Начальник отдела бренд-коммуникаций — Мария Яковлева
Руководитель проекта — Сергей Коковенко
Менеджер проекта — Анастасия Попова
Режиссер — Ярослав Чеважевский
Оператор — Михаил Хасайя
1st AD — Алеся Казанцева
Агентство BBDO
Креативный директор — Андрей Иванов
Креативный группхед — Дарья Булахтина
Арт-директор — Сергей Плешков
Директор отдела по работе с клиентами — Анастасия Прямилова
Директор группы по работе с клиентами — Анастасия Королева
Менеджер по работе с клиентами — Полина Стеценко
Старший продюсер — Артемий Семенов
Музыкальный продюсер — Павел Филиппенко
Старший менеджер по работе с селебрити — Татьяна Мазунина
Компания «Базелевс»
Продюсер — Валерия Бабурина
Ассистент продюсера — Алеся Стратонова
Постпродакшн-продюсер — Екатерина Рублева
Монтаж — Максим Перепелкин
Цветокоррекция — Артем Леонов Диктор — Дмитрий Николаев
Продакшн в Грузии — The Martini Shot
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