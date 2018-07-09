Один день из жизни министра здравоохранения Армении

Около двух месяцев Арменией руководит новое правительство. Его работа направлена на максимальную открытость и прозрачность. Революционный лозунг Никола Пашиняна о «политике открытых рук» претворяют в жизнь и новые министры. Стоя в очереди в банк, можно задать свои вопросы вице-премьеру Тиграну Авиняну , в метро встретить министра образования Араика Арутюняна , а вот министр диаспоры Мхитар Айрапетян ждет свой заказ в одном из общепитов города. Телеканал «МИР 24» решил провести день с одним из самых инициативных министров нового правительства — министром здравоохранения Арсеном Торосяном. Подробнее смотрите в видеоверсии. ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ