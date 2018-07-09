Ещё
Один день из жизни министра здравоохранения Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Один день из жизни министра здравоохранения Армении 

Мир24 52 минуты назад
Около двух месяцев Арменией руководит новое правительство. Его работа направлена на максимальную открытость и прозрачность. Революционный лозунг Никола Пашиняна о «политике открытых рук» претворяют в жизнь и новые министры. Стоя в очереди в банк, можно задать свои вопросы вице-премьеру Тиграну Авиняну, в метро встретить министра образования Араика Арутюняна, а вот министр диаспоры Мхитар Айрапетян ждет свой заказ в одном из общепитов города.
Телеканал «МИР 24» решил провести день с одним из самых инициативных министров нового правительства — министром здравоохранения Арсеном Торосяном.
Подробнее смотрите в видеоверсии.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Казахстанские товары будут попадать в Европу через Грузию У КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией скопились сотни автомобилей Все жизненно важные объекты в Азербайджане обеспечены электроэнергией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузинский пастух убил американских туристов151
Страховщики позарились на пенсии россиян76
ЕС опубликовал решение о санкциях против РФ151
Знаменитая балерина трагически погибла в Петербурге25
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина118
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
01:42
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина
Экономика
00:46
ЕС опубликовал решение о санкциях против РФ
Европа В мире
02:55
Первая жертва «Новичка»: отравившаяся британка скончалась
Происшествия Другое
02:33
Депутату сломали челюсть в Москве
Происшествия Политика
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение