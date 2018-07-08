«Если грузин пришел вовремя — он не грузин»

После инцидента в грузинском селе Гудаури, где месяц назад местные жители избили российского парапланериста Федора Чалышева, вновь начались разговоры о безопасности этой страны. Для россиян в первую очередь. Кто-то вспомнил события 2008 года, когда после вооруженного конфликта в Южной Осетии дипотношения между Москвой Тбилиси были разорваны, а российский МИД с тех пор не раз рекомендовал гражданам воздерживаться от поездок в Грузию . Однако, несмотря на все сложности двусторонних отношений, россияне не перестали ездить в Грузию. Более того, с каждым годом туристов из России становится все больше, а некоторые, приехав однажды на отдых, вновь возвращаются, чтобы остаться насовсем. Вместе с россиянами, которые решили все бросить и обосноваться на грузинской земле, «Лента.ру» разбиралась в плюсах и минусах такого решения.

В последние годы Грузия переживает настоящий туристический бум. Десять или пятнадцать лет назад при президентстве Михаила Саакашвили сложно было вообразить, что на улицах Тбилиси когда-нибудь вновь зазвучит русская речь. В те годы многие представители этнических меньшинств уезжали за границу. Русские, армяне, греки, азербайджанцы, украинцы и другие народности, которые веками проживали на территории Грузии.

Гонениям подвергся и русский язык — главное средство коммуникации в многонациональном сообществе. Его носителей в стране почти не осталось. Русский вычеркнули из программы всех образовательных учреждений, заменив на английский.

При Саакашвили закрылись многие русские школы, на грузинских телеканалах и в кинотеатрах запретили транслировать дублированные на русский язык фильмы. Ходили даже слухи, что музыкантам в ресторанах и барах запрещали исполнять русские песни. Официальных документов по этому поводу вроде бы никто не видел, но музыканты на всякий случай все же воздерживались от исполнения на русском.

В первое время после вооруженного конфликта 2008 года за разговор на русском языке в общественном месте можно было и «отхватить» от патриотически настроенных граждан. Но сейчас, спустя 10 лет, картина сильно изменилась. В лучшую сторону.

Несколько лет назад 30-летний москвич Константин Иванов оставил родных, бросил работу, продал машину, переехал в Тбилиси и с тех пор ни на секунду не пожалел о своем решении.

— Когда ты приезжаешь в Тбилиси в первый раз, складывается такое ощущение, что ты возвращаешься домой из очень долгого путешествия по миру. Все вокруг родное и до боли знакомое. Тогда ты невольно думаешь: «Господи, где же я был все это время? Почему меня так долго не было дома? Где, черт возьми, меня носило?»

Когда четыре года назад я впервые приехал сюда в отпуск, меня не покидало ощущение, что всем было до меня дело. Люди проявляли участие, предлагали помощь. Это очень странное и непривычное чувство. А еще вообще удивляло отношение людей друг к другу. Например, абсолютно незнакомые люди могли разговориться на остановке общественного транспорта и болтать 15-20 минут. Для москвича это более чем непривычно.

Поначалу, как и все, был в восторге от пейзажей, кухни, веселых людей. Я насладился вдоволь этой прекрасной страной. Но, когда я прилетел домой, на меня нахлынуло такое невероятное чувство тоски, которое очень сложно передать словами. Будто я уехал из дома и до слез хочется вернуться. Вот такие эмоции вызвал у меня мой первый приезд сюда, и тогда я решил, что обязательно вернусь, но уже не в качестве гостя.

Когда встал вопрос о переезде в Тбилиси, конечно, не было и речи о том, что это будет переезд ради работы. В первую очередь это был переезд ради жизни.

В жизни каждого москвича бывает такой момент, когда он сильно устает от ритма российской столицы. Мой первый приезд в Тбилиси как раз совпал с пиком моей усталости. А ритм Тбилиси сильно отличается от московского. Та поездка будто бы стала последней каплей в чаше терпения всей той суеты и сумасшествия, которые меня окружали на протяжении всей моей жизни. Чаша переполнилась. Я попрощался с семьей, собрал вещи и купил билет в один конец.

К счастью, на момент переезда у меня в Тбилиси были друзья, которые мне во многом помогли: найти квартиру и определиться с тем, что делать дальше. К тому же у меня была кое-какая финансовая база. Я заранее подготовился — продал машину.

Конечно, когда узнаешь эту страну и людей получше, понимаешь, что есть очень много подводных камней. Например, к грузинскому менталитету нужно привыкнуть. Наверное, очень многие, кто бывал в Грузии или имел дело с грузинами, знают, что они всегда опаздывают. Если грузин пришел к вам на встречу вовремя, знайте, он вас обманывает — он не грузин!

В Грузии встречи назначают специально на полчаса раньше, потому что в течение часа все будут только собираться. Если вы назначаете встречу грузину в три дня, то будьте уверены, он в это время только выйдет из дома. Когда к этому привыкаешь, сам становишься таким — ленивым и вальяжным.

И у меня, я вам скажу, было такое ощущение, что мою жизнь поставили на режим «слоумошен». И в этом режиме я начал видеть цвета, чувствовать запахи, перестал смотреть на часы. При этом вкусно кушать и наслаждаться общением с друзьями, которые уже давно познали счастье спокойной и размеренной жизни.

Конечно, потом наступает другой период, когда ты наконец вдоволь наотдыхался, вдоволь насладился прелестями старого Тбилиси и тут думаешь: «Так, а что делать дальше?» Понимаешь, что надо чем-то занять себя, ты не можешь больше сидеть на месте.

Поскольку на тот момент я совершенно не знал грузинского, то о работе в офисе не могло быть и речи. Да и зачем? Поменять офис в Москве на офис в Тбилиси? Зачем тогда все это нужно было? Единственная идея, которая пришла в голову, — открыть свой бизнес, где ты будешь работать сам на себя.

Первая мысль, которая тебя посещает, — насколько же сложно будет российскому гражданину, не имеющему грузинского гражданства, открыть бизнес в Грузии? Представляете, оказывается, это элементарно! Кому рассказывал, никто из моих российских друзей долго не мог поверить. Ты просто приходишь в Дом юстиции и в течение нескольких минут становишься предпринимателем, вне зависимости от своего гражданства.

Дом юстиции — продвинутая версия МФЦ. Многие, может, видели его на фотографиях Тбилиси — это здание в виде больших стеклянных грибов. Здесь женятся, разводятся, оформляют наследство, получают паспорт и, собственно, становятся предпринимателями. Все, что от вас нужно, — это паспорт, юридический адрес, где, предположительно, будет находиться ваше предприятие, и 25 лари (примерно 10 долларов).

Затем остается поехать в налоговую и встать на учет. «Ага, настоящие проблемы, наверное, ждут меня в налоговой!» — подумал я, но, поехав в налоговую, я дольше искал место на парковке, нежели меня ставили на учет. Процедура заняла не более двух минут, минимум разговора, максимум дела. Полный слом шаблона…

Поверьте, мне есть с чем сравнивать, я был индивидуальным предпринимателем в России.

Принципиальная разница состоит в том, что, когда ты ИП в Грузии, все, что от тебя требуется, это работать и платить налоги. Больше к тебе никаких вопросов нет. И в Грузии налоги ты платишь только от оборота — один процент.

Сейчас у меня с моими друзьями бар в центре Тбилиси, ко мне приходят очень много грузин и, общаясь с ними, я все больше и больше удивляюсь. Кажется, эти люди не понимают того счастья, что они родились и выросли в Грузии, что тут их дом и родные. Они постоянно жалуются на отсутствие перспектив, работы и на маленькие зарплаты. Они, в свою очередь, удивляются, как я, коренной москвич в четвертом поколении, все бросил, чтобы переехать в Тбилиси!

Мне сложно ответить им парой слов и даже в нескольких предложениях выразить все свои чувства и эмоции. Поэтому я отвечаю просто: «Вы знаете, я всегда мечтал открыть бар в центре города. Иметь свой бизнес и наслаждаться жизнью. В Москве я бы это сделать не смог».

После этого джигиты одобрительно кивают и хлопают меня по плечу, приговаривая «Генацвале!» («Души в тебе не чаю!»).

Блогер и журналист Аксинья Шнайдер тоже живет в Тбилиси, но, в отличие от Константина, не имеет собственного бизнеса. Она работает удаленно, а в свободное время на своей страничке в соцсетях знакомит российских друзей с Грузией — рассказывает о здешней жизни, исторических местах и интересных людях.

— Я очень домашняя девочка, 29 лет жившая под крылом родителей. Моя жизнь до переезда — минимум ответственности. Работа — для обеспечения своей праздной жизни, новых вещей, платьев, путешествий. Я не думала, чем платить за квартиру и на что завтра покупать еду. Переезд для меня — это был прыжок во взрослую жизнь.

Перед тем как упаковать три тонны своих вещей, я несколько раз ездила в Грузию — на две недели, на месяц, а то и на три. Вот за те три весенне-летних месяца 2016 года, проведенных в Тбилиси, мое желание жить здесь наконец окрепло и взросло для решительных действий. Я вернулась в Москву с одной целью — подготовиться к переезду. Полгода я работала и копила деньги.

Страшно не было. Мной двигали мечта, драйв, любовь. Я знала — либо я делаю это сейчас, либо так и проживу, сидя в офисе и горестно вздыхая, каждодневно смотря на обои рабочего стола, где запечатлен мой любимый Тбилиси. А если что-то не получится — всегда можно вернуться. Когда осознаешь это, становится совсем не страшно.

На момент переезда у меня в Грузии был любимый мужчина — сильный, брутальный, надежный, самый лучший. Но! Переезжала я не к нему. И познакомились мы лишь в последний мой отпуск. Более того, наши отношения были далеко не идеальны. Расстояние не самая лучшая штука для притирки грузина и московский свободолюбивой девушки. То есть ехала я, рассчитывая исключительно на себя. Поэтому девочки, если вы влюбились и хотите переехать к мужчине, пожалуйста, не теряйте голову и позаботьтесь о наличии денег хотя бы на первое время!

С работой здесь туго. Зарплаты маленькие, и без знания грузинского вы едва ли сможете куда-либо устроиться. Варианта три: работать удалено, создавать что-то свое на месте, искать вакансии в социальных сетях, где подбирают сотрудников уже открывшие здесь свое дело соотечественники. Я выбрала первый вариант и вскоре с головой погрузилась в местную жизнь.

Она сильно отличается от московской. В Москве всем все равно — во что ты одет, где ты провел вчерашний вечер, с кем встречался на прошлых выходных. Здесь все иначе. Я часто слышу: «А что подумают соседи, что скажет троюродный брат жены свата?» Например, с другом как-то поехали поздравлять его маму с днем рождения. Днем не получалось, дела задержали до вечера. Подъезжаем ближе к дому, он говорит мне: «Давай с другой стороны улицы зайдем, чтобы нас не увидели, а то соседи скажут, что я мать только в восемь вечера поздравил».

Или, вот, например, разговор двух местных девушек, при котором я присутствовала: «Я такое платье недавно видела на витрине, красивое, сидит идеально». А вторая ей: «Так иди, покупай». На что первая отвечает: «Нет, ну ты что, оно 60 лари (около 25 долларов) стоит всего и на витрине висит. Люди увидят, что скажут? Что я в дешевом платье хожу?»

Конечно, очень поражает отзывчивость людей, желание помочь, даже если ты этого не просишь. Я пришла в гости к подруге. На подъезде — домофон, она на вызов не отвечает, к телефону не подходит. Я стою, злюсь и продолжаю тыкать пальцем в кнопки. Подошла женщина, плохо говорящая на русском, и начала решать мою проблему — звонить по всем квартирам. Я была уверена, что ей тоже надо зайти в подъезд, так она была уж очень настойчива. Двери в итоге открыли, а женщина… попрощалась и ушла. Она просто шла мимо, увидела, что у меня проблема, и решила помочь. Просто так.

Не стоит думать, что в Грузию переезжают исключительно одинокие молодые люди в поисках новых ощущений и приключений. Конечно, таких большинство, но среди переселенцев есть и семейные пары. Супруги Дмитрий Осташенко и Инна Малащенко недавно открыли в Тбилиси, пожалуй, самый семейный бизнес — свадебное агентство.

— Когда нас спрашивают, почему мы переехали в Грузию, то вот уже три года наш ответ один и тот же — по любви. Посетив эту страну несколько раз, позже, отпраздновав здесь свадьбу, мы поняли, что влюблены в Грузию. Но, несмотря на такой эмоционально-романтический контекст, мы также считаем это решение вполне прагматичным. Близость к России, где живут наши родные, православная вера, отсутствие серьезного языкового барьера, стремительно развивающаяся экономика, восхитительная природа и кухня, вкусное вино и душевные люди — все это не давало и до сих пор не дает повода усомниться в правильности нашего решения.

Планируя наш переезд, разумеется, мы продумывали вопрос заработка на жизнь в новой, неизвестной нам стране. Имея большой опыт работы как в крупных компаниях в России, так и ведения собственного бизнеса нас волновал вопрос, каким делом заняться. Мы перебрали множество вариантов — от проката Segway в Батуми до открытия бара крафтового пива в Тбилиси. Среди прочего было и свадебное агентство.

Затем началось обсуждение каждой из этих идей с нашими грузинскими друзьями и знакомыми. Далее — поиск местных партнеров, потенциальных инвесторов и первые попытки что-то начать. На все это у нас ушел почти год. В конечном итоге наиболее перспективным вариантом оказался именно свадебный проект.

Чехия и Кипр. Мы поняли, что Грузия — идеальное место для проведения свадьбы. Страна открывает безграничные возможности для развития этого направления. Отсутствие визовых преград, плюс беспроигрышное сочетание природных красот, вкусной еды, вина и гостеприимства делают Грузию новой звездой на рынке выездных свадеб. Уже сейчас Грузия вполне успешно конкурирует с такими странами, как Италия

Большим подспорьем стало отсутствие бюрократии и доброжелательная налоговая служба , которая предоставляет льготы и помощь для начинающих предпринимателей. Сотрудники налоговой могут даже заполнить за вас декларации, если вы индивидуальный предприниматель и чего-то не понимаете.

Однако будем реалистами — ведение бизнеса в Грузии имеет и свои подводные камни. В первую очередь это особый, некапиталистический уклад жизни грузин. Деньги и время не играют здесь большой роли, как в других экономически развитых странах мира. Порой они не играют роли вовсе, а на первый план выходят отношения, дружба, родство и, конечно, вино.

Грузия — очень необычный микс западного и восточного менталитета, и сразу разобраться, как вести дела с грузинами, очень сложно. Здесь почти не работают привычные в России правила ведения бизнеса. Например, многие подрядчики, с которыми мы сталкиваемся в работе, не готовы обсуждать стоимость своих услуг при первом разговоре. Со всеми нужно встретиться, поговорить, часто совсем не про дело, а просто так, по душам. И только потом, если они решат, что вы им нравитесь, они, может быть, с вами будут работать.

Несколько лет назад тут практически не существовало понятия прайс-листа, и чаще всего мы слышали: «Скажи, сколько у тебя есть, и мы что-нибудь придумаем». Если тебе нужно найти какой-то товар или услугу, почти бессмысленно искать это в интернете, самый эффективный способ — «сарафанное радио». Через него тут распространяется любая информация. Но если ты не имеешь широкого круга знакомых, то выхода в эту «сеть» у тебя нет и вести дела довольно проблематично.

Ну и, конечно, у грузин особые отношения со временем. Пунктуальность и сроки точно не являются здесь главными приоритетами в работе. Очень часто мы сталкиваемся с опозданиями, невыполнением услуг в срок или ситуациями, когда люди пропадают на несколько дней, а потом рассказывают истории, как троюродный брат друга их дяди застрял в горах и его непременно нужно было вытащить оттуда.

А еще каждый новый бизнес сталкивается с нехваткой квалифицированных работников. После развала СССР, последовавших войн и кризисов многие жители Грузии покинули страну, а те кто остался, пережили отчаяние и депрессию. Сейчас эта проблема чувствуется особенно остро. Тем не менее новое поколение, выросшее в эпоху реформ, дает новые надежды. Современная грузинская молодежь очень активная, жизнелюбивая и воодушевленная. Она много путешествует и много знает, любит свою страну и готова жить и работать на родине.

Конечно, за время нашей жизни в Грузии мы заметили позитивные изменения, но они происходят чуть медленнее и не так упорядоченно, как нам бы хотелось. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это отражение грузинского менталитета, который мы уважаем, поэтому стараемся адаптироваться и мягко учить новых коллег и партнеров работать по тем стандартам, которые бы нам хотелось видеть в этой стране.

Мы очень любим Грузию и людей, которые в ней живут. Это солнечная, уютная и добрая страна. Несмотря на все сложности и потрясения прошлого.

Однако история Федора Чалышева говорит о том, что жизнь переселенца в Грузии не всегда наполнена уютом и теплом. Как и многие, приехав в Грузию однажды, Федор решил остаться. Парапланерист и инструктор по параглайдингу, он последние 10 лет учит туристов парить в небе.

Горный курорт Гудаури — идеальное место для парапланеристов. Летать можно круглый год, а фантастические виды делают каждый полет незабываемым. Однако местные не были готовы к такой конкуренции.

— Здесь нет межнационального конфликта и русофобии, — уверяет Федор. — Это проблема конкретно этого региона. Там организованная группа пытается выжать всех приезжих, которые приехали работать на их земле. И это касается не только иностранцев. Зимой приезжали работать ребята из Пасанаури (город в регионе Мцхета-Мтианети, неподалеку от Гудаури), тоже инструкторы по параглайдингу. Им тоже от местных жестко досталось.

Сначала они заставляли нас, приезжих инструкторов, отдавать им часть денег, которые мы зарабатываем. Потом условия изменились, они сказали, чтобы мы вовсе ушли и больше не появлялись. Когда мы отказались, они решили нас выгнать силой.

Я не знаю, как у нас дальше будут складываться отношения с местными. Надеюсь, что компромисс все же найдется. Я люблю эту теплую страну, несмотря ни на что. Я люблю свое дело, я люблю летать. По нескольким людям нельзя судить о всем народе, и я не будут этого делать. Я хочу жить в этой стране, и я тут останусь.