Эксперты спрогнозировали итоги переговоров Еревана и Баку по Карабаху

Армении БРЮССЕЛЬ , 11 июл — РИА Новости . Глава МИД Зограб Мнацаканян , который возглавил ведомство в мае после смены власти в стране, впервые в среду встретится с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, встреча пройдет в Брюсселе по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, эксперты не ожидают прорывов в диалоге по карабахской теме, однако предполагают, что министры обсудят подготовку встречи на высшем уровне.

Разговор министров пройдет на фоне участия азербайджанского и армянского лидеров Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в саммите НАТО 11-12 июля также в столице Бельгии . Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств будут сопровождать своих лидеров на саммите североатлантического альянса.

Ожидания сторон

В понедельник президент Азербайджана заявил, что надеется на конструктивную позицию нового правительства Армении по урегулированию карабахского конфликта.

Азербайджанский лидер выразил надежду на то, что «новое правительство Армении не повторит ошибок прежнего, покажет конструктивную позицию по урегулированию карабахского конфликта». При этом Алиев заявил, что «базовая основа урегулирования конфликта заложена в резолюциях Совбеза ООН , которые требуют немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий».

В свою очередь, глава армянского МИД, отвечая на вопрос о том, какова цель встречи, сказал, что это «сохранение динамики переговоров, вовлечение в переговоры».

Сенсаций не будет

Это будет первая встреча министров после того, как глава армянского МИД вступил в должность. В связи с этим политологи полагают, что во многом переговоры будут посвящены личному знакомству Мамедъярова и Мнацаканяна.

Александр Скаков. "Проведение этой встречи необходимо, потому что после смены министров надо просто познакомиться", — сказал РИА Новости координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН

Отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать каких либо продвижений по карабахскому урегулированию, Скаков заявил: «Нет, никакого движения сейчас быть не может».

"Понятно, что на встрече могут обсуждаться условия будущей встречи Алиева и Пашиняна", — добавил он.

В свою очередь заместитель гендиректора Центра по изучению постсоветского пространства МГУ Александр Караваев также выразил мнение, что вряд ли переговоры дадут значимые результаты по теме нагорно-карабахского урегулирования.

"Обе стороны ожидают взаимных уступок. Но пока до уступок далеко. Я в ходе этой встречи пока не ожидаю каких-либо встречных уступок. Ожидать крупного прорыва не приходится", — сказал РИА Новости Караваев.

В то же время эксперт согласился с тем, что главы внешнеполитических ведомств, вероятнее всего, коснутся подготовки встречи лидеров Азербайджана и Армении.

"Основная тема обсуждения, мне кажется, будет с этим связана. Нужно готовить встречу двух лидеров", — отметил политолог.

"Как мне кажется, они будут согласовывать ту повестку, которая будет обсуждаться на встрече лидеров, учитывая, что персонально и институционально в Армении прошли серьезные изменения. Полнотой исполнительной власти теперь обладает премьер. А со стороны Баку пока не слышно, готов ли президент Азербайджана встречаться с премьером (а не президентом — ред.) Армении", — сказал Караваев.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.