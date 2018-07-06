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В Ереване открылась фан-зона ЧМ-2018 вместимостью 15 тыс. человек
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В Ереване открылась фан-зона ЧМ-2018 вместимостью 15 тыс. человек 

ТАСС 27 минут назад
ЕРЕВАН, 6 июля. /ТАСС/. Самая большая фан-зона Армении открылась в пятницу на площади Свободы в центре Еревана для болельщиков чемпионата мира по футболу, она способна вместить до 15 тыс. любителей футбола.
Для фанатов создан эффект максимального присутствия. Все четвертьфинальные матчи прямо с площади прокомментируют представители канала «Матч ТВ» Михаил Поленов, Роман Гутцайт и Константин Генич.
Организовал фан-зону российский бизнесмен, владелец футбольного клуба «Пюник» Артур Согомонян. «Для меня очень важно, чтобы в Армении чувствовалось дыхание российского чемпионата мира и ереванцы смогли быть причастными к этому празднику», — сказал он ТАСС.
Помимо комментаторов в столицу Армении прибыли российские звезды футбольного фристайла. В субботу они проведут мастер-класс для всех желающих. После первого четвертьфинального матча Уругвай — Франция (0:2) состоялся концерт певицы Веры Брежневой.
В субботу фанатов ждет встреча со звездами мирового футбола прошлых лет. Фан-зону посетят Кафу, Габриэль Батистута, Иван Саморано, Юрий Джоркаефф и другие.
ТАСС: последние новости
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