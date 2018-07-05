Алиев пристыдил энергетиков за массовое отключение электричества 

«Вы причинили стране огромный экономический ущерб», — обратился сегодня к энергетикам Ильхам Алиев. Президент Азербайджана раскритиковал их после череды аварий и массового отключения электричества, передает телеканал «МИР 24».
«Некоторые связывают это с жаркой погодой. Есть страны, где жарче, чем у нас. Такие аварии там не происходят. А когда случаются, то энергетическая система страны не выходит из строя. Повторяю, авария может произойти. Должны проводиться и проводятся работы по устранению последствий аварии. Но выход из строя энергетической системы всей страны из-за одной аварии это, мягко говоря, большая ошибка. Вам просто должно быть стыдно перед народом, перед страной. В такую жаркую погоду вы причинили людям столько неудобств», — сказал президент.
Напомним, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на подстанции в Мингечевире. Почти весь Азербайджан на несколько часов остался без света. По предварительным данным, причиной стала аномальная жара и рост потребления электроэнергии. После днем последовала новая авария. Были закрыты все станции метро. Людей, которые оказались под землей, эвакуировали. Также на совещании по энергетике Ильхам Алиев поблагодарил Россию и Грузию за помощь в связи с аварийной ситуацией.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ