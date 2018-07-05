Алиев пристыдил энергетиков за массовое отключение электричества

«Вы причинили стране огромный экономический ущерб», — обратился сегодня к энергетикам Ильхам Алиев . Президент Азербайджана раскритиковал их после череды аварий и массового отключения электричества, передает телеканал «МИР 24».

«Некоторые связывают это с жаркой погодой. Есть страны, где жарче, чем у нас. Такие аварии там не происходят. А когда случаются, то энергетическая система страны не выходит из строя. Повторяю, авария может произойти. Должны проводиться и проводятся работы по устранению последствий аварии. Но выход из строя энергетической системы всей страны из-за одной аварии это, мягко говоря, большая ошибка. Вам просто должно быть стыдно перед народом, перед страной. В такую жаркую погоду вы причинили людям столько неудобств», — сказал президент.

Напомним, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на подстанции в Мингечевире. Почти весь Азербайджан на несколько часов остался без света. По предварительным данным, причиной стала аномальная жара и рост потребления электроэнергии. После днем последовала новая авария. Были закрыты все станции метро. Людей, которые оказались под землей, эвакуировали. Также на совещании по энергетике Ильхам Алиев поблагодарил Россию Грузию за помощь в связи с аварийной ситуацией.

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