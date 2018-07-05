Подмосковные борцы стали призерами Гран‐при по борьбе в Грузии

Двое борцов, представляющих Московскую область , завоевали призовые места на проходящем в Тбилиси Гран‐при по вольной и греко‐римской борьбе. Об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

На соревнования в Грузию съехались сильнейшие борцы планеты. Несмотря на высокую конкуренцию, два подмосковных атлета смогли попасть на пьедестал почета.

В весовой категории до 70 килограммов отличный результат показал Сослан Рамонов. Олимпийский чемпион Рио добрался до финала Гран-при, однако в решающией схватке россиянин уступил действующему чемпиону мира из Грузии Зурабу Якобашвили.

Другой борец из Московской области Магомед Рамазанов также уверенно дошел до финала в весовой категории до 79 килограммов, где встретился с соотечественником Кахабером Хубежты . По итогам сильнее оказался Кахабер.

Источник фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что традиции отечественной борьбы живы.

«Наши атлеты в очередной раз доказывают, что одолеть российских борцов могут лишь немногие. Сослан и Магомед показали отличный результат в столице Грузии, принеся в копилку сборной два серебра. Надеюсь, что оба борца через два года пройдут отбор в главную команду страны и успешно выступят на Олимпиаде», — сказал глава Минспорта Подмосковья.