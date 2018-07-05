Бибилов представителю Цхинвала в Бразилии: фронт работ большой 

ЦХИНВАЛ, 5 июл — Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял представителя министерства иностранных дел республики в Бразилии Андрея Тибилова, сообщает пресс-служба главы РЮО.
Глава государства высоко оценил деятельность дипломата, подчеркнув, что она обязательно приведет к определенным результатам.
"Предпринимаемые шаги и поставленные задачи в конечном итоге приведут к хорошим результатам. Фронт работы в Латинской Америке большой. Надо четко придерживаться имеющегося внешнеполитического курса. И я уверен, что мы обязательно добьемся определенных успехов и результатов. Очень надеюсь на вас", — отметил он.
Тибилов, в свою очередь, поблагодарил президента за оказанное ему доверие и добавил, что приложит все усилия, чтобы Латинская Америка больше узнала про Южную Осетию.