Бибилов представителю Цхинвала в Бразилии: фронт работ большой

Глава государства высоко оценил деятельность дипломата, подчеркнув, что она обязательно приведет к определенным результатам.

"Предпринимаемые шаги и поставленные задачи в конечном итоге приведут к хорошим результатам. Фронт работы в Латинской Америке большой. Надо четко придерживаться имеющегося внешнеполитического курса. И я уверен, что мы обязательно добьемся определенных успехов и результатов. Очень надеюсь на вас", — отметил он.

Тибилов, в свою очередь, поблагодарил президента за оказанное ему доверие и добавил, что приложит все усилия, чтобы Латинская Америка больше узнала про Южную Осетию.