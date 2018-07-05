Грузинский кавер на Smells Like Teen Spirit покорил Лас-Вегас — видео

Исполненная акапельно грузинская версия культовой песни Smells like teen spirit американской рок-группы Nirvana набрала почти полмиллиона просмотров в Youtube

Кавер оформлен фотоколлажем с солистом группы Куртом Кобейном в чохе — национальной грузинской одежде.

Необычная идея принадлежит маркетологам из Leavingstone, которые создали кавер специально для рекламного ролика винной компании Ikano.

Ролик с грузинским кавером получил серебряную награду в номинации «Музыка и звук» на фестивале 26-й Международной премии рекламы LIA 2016, проводимом в Лондоне.

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Песню исполнили музыканты грузинского народного ансамбля «Мдзлевари», а также финалист первого сезона грузинской версии музыкального проекта X Factor Мишо Элиава.