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Грузинский кавер на Smells Like Teen Spirit покорил Лас-Вегас — видео
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Грузинский кавер на Smells Like Teen Spirit покорил Лас-Вегас — видео 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Исполненная акапельно грузинская версия культовой песни Smells like teen spirit американской рок-группы Nirvana набрала почти полмиллиона просмотров в Youtube
Кавер оформлен фотоколлажем с солистом группы Куртом Кобейном в чохе — национальной грузинской одежде.
Необычная идея принадлежит маркетологам из Leavingstone, которые создали кавер специально для рекламного ролика винной компании Ikano.
Ролик с грузинским кавером получил серебряную награду в номинации «Музыка и звук» на фестивале 26-й Международной премии рекламы LIA 2016, проводимом в Лондоне.
Грузинский кавер на песню «Nirvana» победил на конкурсе в Лас-Вегасе
Песню исполнили музыканты грузинского народного ансамбля «Мдзлевари», а также финалист первого сезона грузинской версии музыкального проекта X Factor Мишо Элиава.
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