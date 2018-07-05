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Саундтрек из «Игры престолов» переделали на грузинский лад — красивое видео
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Саундтрек из «Игры престолов» переделали на грузинский лад — красивое видео 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Грузинская группа «Бани» записала кавер-версию главной музыкальной темы популярного сериала «Игра престолов» с использованием грузинских национальных музыкальных инструментов и традиционного многоголосья
Полюбившиеся мелодии из «Игры престолов» сегодня напевают по всему миру и во всех возрастах. Их автором является ирано-немецкий композитор оркестровой музыки для фильмов и телевидения Рамин Джавади.
Фанаты сериала создали тысячи профессиональных записей и каверов. Исключением не стала и грузинская музыкальная группа «Бани», сняв промо-ролик к сериалу у знаменитого железного трона.
Действие сериала «Игра престолов» происходит в вымышленном мире, напоминающем европейское Средневековье. Первый сезон вышел в свет 17 апреля 2011 года и его сразу оценили любители фэнтези-экранизаций во всем мире. В 2015 году он получил премию «Эмми» за лучший драматический сериал.
Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля 2017 года. Следующий сезон, который фанаты увидят в 2019 году, станет последним.
Восьмой сезон «Игр престолов» обойдется в $90 млн  История группы «Бани» начинается со 2 января 2011 года. Солист Мате Пирцхалава присоединился к ней позже. Изначально в течение шести месяцев они играли и пели в подземном переходе, а позже уличные музыканты переместились на сцену ресторана. Тогда они и записали свою первую песню «Рачули», которую сегодня знают уже во всей Грузии.
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