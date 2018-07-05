Саундтрек из «Игры престолов» переделали на грузинский лад — красивое видео

Грузинская группа «Бани» записала кавер-версию главной музыкальной темы популярного сериала «Игра престолов» с использованием грузинских национальных музыкальных инструментов и традиционного многоголосья

Полюбившиеся мелодии из «Игры престолов» сегодня напевают по всему миру и во всех возрастах. Их автором является ирано-немецкий композитор оркестровой музыки для фильмов и телевидения Рамин Джавади

Фанаты сериала создали тысячи профессиональных записей и каверов. Исключением не стала и грузинская музыкальная группа «Бани», сняв промо-ролик к сериалу у знаменитого железного трона.

Действие сериала «Игра престолов» происходит в вымышленном мире, напоминающем европейское Средневековье. Первый сезон вышел в свет 17 апреля 2011 года и его сразу оценили любители фэнтези-экранизаций во всем мире. В 2015 году он получил премию «Эмми» за лучший драматический сериал.

Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина . Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля 2017 года. Следующий сезон, который фанаты увидят в 2019 году, станет последним.