Абхазия решила уйти, посчитав, что не нужна России

На днях вернувшийся из Абхазии друг привез не яркие впечатления, не ракушку с надписью «Привет из Сухума», а тревожный и обескураживающий прогноз: мы теряем Абхазию. На первый взгляд, звучит невероятно. Но это, к сожалению, так. Причины и обстоятельства, личностные и национальные, а также факторы внешнего воздействия сошлись, словно парад черных планет, усиливая и без того неслабый кризис, в котором оказалась республика.

Главная причина, конечно, экономическая — сегодня Абхазии отчаянно не хватает денег. Ни на жизнь, ни на развитие. На бытовом уровне это видно по практически пустым кофейням, пацхам, прибрежным ресторанчикам. Там, где раньше звенели шумные застолья — сегодня ветер раздувает пустые карманы нечастых посетителей. Предвижу, что у стороннего человека на это сразу найдется объяснение: мол, абхазы не любят трудиться, вот и оказались, по сути, у разбитого корыта. (Можно подумать в соседней Грузии , или у нас в России все население только и думает, как бы уснуть под токарным станком или на меже). На самом деле все гораздо серьезнее.

Что скрывать, Абхазия весьма и весьма зависит от российской финансовой помощи. Это объективно. Во-первых, в результате боевых действий Абхазия здорово пострадала — были разрушены практически все промышленные предприятия, многие санатории, здравницы, а кроме того — жилой фонд, дороги и так далее.

«По самым скромным подсчетам ущерб составил около ста миллиардов долларов», — цитируют информагентства президента республики Рауль Хаджимба

А во-вторых, пока Абхазия мировым сообществом не признана, как самостоятельное государство, никто инвестировать в экономику республики не рискнет.

Предшественникам РауляХаджимба — Сергею Багапшу Александру Анквабу было проще. Мало того, что они рулили в «тучные годы», когда ежегодно официальному Сухуму на поддержание «социальных штанов» переводилось около 5 миллиардов рублей, так еще республика неплохо заработала на тогдашнем туристическом потоке, а также поставках стройматериалов на олимпийские объекты и строительство российских военных баз на территории Абхазии.

После 2014 года ситуация резко изменилась. И хотя Владимир Путин и Рауль Хаджимба подписали двусторонний договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, вроде бы гарантировавший Абхазии социально-экономическое развитие и повышение социальных стандартов — многое, к сожалению, осталось на бумаге. Вот отправная точка: на 2016 год планировалось выделить Абхазии почти 8 миллиардов рублей. Потом эта цифра уменьшилась до 4 миллиардов. Но, как утверждают в Абхазии, большинство из обещанных денег так и не дошло до республики. Так, в том же 2016 году из утвержденной инвестпрограммы на сумму 3,7 миллиарда рублей Абхазия получила лишь 180 миллионов.

Никто в Абхазии, видимо, не предполагал, что ожидание так затянется. И сегодня в Абхазии рассказывают, что за шесть лет Багапш и Анкваб помимо неплохих туристических и строительных доходах получили от российской казны 32 миллиарда рублей, а за три хаджимбовских года в республику перечислено всего пять миллиардов. К тому же строительный бум закончился, а с открытием для российских отдыхающих Крыма резко уменьшился турпоток в абхазские здравницы. А еще, когда начали ревизию абхазской банковской системы, выяснилось, что денег в республике-то и нету — при предыдущих президентах вывели их из страны. Как хочешь, так и крутись. Тем не менее, Рауль Хаджимба продемонстрировал известную активность. Он только лишь за счет наведения элементарного порядка в финансах более, чем вдвое — с двух миллиардов рублей до пяти — увеличил бюджет республики, и ищет инвестиции.

Но толку от этого маленького экономического чуда — ноль.

Есть и внешний фактор — систематическая работа Грузии по, так скажем, приручению Абхазии. Причем грузинам подчас особо и изобретать ничего не надо — они играют на противоходе. Русские не пускают на свою территорию абхазскую сельхозпродукцию? Грузия объявляет, что с удовольствием, безо всяких проволочек купит все, что предложит абхазский производитель — орехи, мандарины, мед и т.д. И по достойной цене.

У России нет денег поддержать абхазского производителя? Грузия предлагает любому абхазу немедленно выписать кредит до пяти миллионов рублей — надо только создать совместное предприятие с двумя жителями Грузии. Процент — необременительный.

Но самый гениальный ход здесь — реализуемая центральными властями Грузии программа здравоохранения, которая подразумевает оказание квалифицированной медицинской помощи для жителей Абхазии. На всей территории Грузии для них абсолютно бесплатно доступен полный спектр медицинских услуг — консультации специалистов, лабораторные и диагностические исследования, хирургические операции и т.д.

Настораживает абхазов и регулярные совместные маневры, которые американцы практически каждый год проводят в Грузии. Для чего? Натаскивают местную армию на решение «абхазского вопроса»? Похоже, да. Не случайно, например, в 2016 году Москва назвала американо-грузинские военные учениям «NoblePartner 2016» провокацией, направленной «на сознательное раскачивание военно-политической обстановки в Закавказском регионе». Более того, российский МИД вынужден констатировать «откровенное потакание Вашингтоном и его союзниками реваншистским устремлениям Тбилиси ». На Смоленской площади также обратили внимание на высказывания председателя грузинского парламента Давида Усупашвили . «Пока часть территорий страны оккупирована, миссия вооруженных сил Грузии остается невыполненной, — заявил тот. — А залог ее выполнения не только героизм грузинских солдат и офицеров, но и помощь партнеров — стран-участниц НАТО ».

Похоже, что о независимой Абхазии можно будет забыть. Нынешняя грузинская армия — это не набранная с бору по сосенке нацгвардия, атаковавшая Сухум и Гагру в 1992 году. И даже не те части, что атаковали Цхинвал в 2008-м. Сегодня это вышколенная натовскими инструкторами, неплохо вооруженная и мотивированная 37-тысячная военная машина, которая вполне способна рвануть от Ингура на Сухум. И на этот раз России поучаствовать в возможных событиях уже никто не позволит: ведь формально Грузия будет тысячу раз права — мол, за территориальную целостность бьется… А самое главное, Грузии будет, чем реально биться. Судите сами: по новой американо-грузинской программе, которая стартовала в марте нынешнего 2018 года будут подготовлены девять батальонов, а в течение трех лет грузинскую армию полностью переформатируют.

Последнее время американская военная помощь Грузии составляла от 50 до 70 миллионов долларов США ежегодно. Согласно принятой «Программе оборонной готовности Грузии», в восточной части Грузии от 40 до 50 американских офицеров круглогодично занимаются обучением грузинских солдат. Грузия просит у США современные зенитные и противотанковые системы, в особенности ракеты Javelin, и эти просьбы, по крайней мере, услышаны. Так что обеспокоенность абхазов реваншистскими настроениями неугомонных соседей все же оправдана. Что же касается, собственно, Вооруженных сил Абхазии, то они насчитывают всего около двух тысяч штыков. Не густо…

Что же можно предпринять в этой ситуации? Ответ очевиден: если Москва не может предоставить Абхазии серьезные инвестиции, то хотя бы открыла свой рынок для абхазских товаров. И республике есть, что предложить российскому потребителю. Здешняя вода — просто целебная, и ее здесь давно уже бутилируют. Фрукты, ягоды — экологические чистые. Наладить производство действительно уникальных джемов, варенья — достаточно легко. А президент Рауль Хаджимба вполне уверенно говорит и о гораздо более масштабных проектах.

Но все самые расчудесные планы и мечты абхазов разбиваются об отсутствие инвестиций, которые в республике напрямую связывают с угасанием интереса России к «абхазскому проекту». Если называть вещи своими именами — сегодня народ в Абхазии попросту озлоблен. От безденежья и какой-то безнадеги. Как говорится, караул устал. И, знаете, какие теперь разговоры ходят на абхазских кухнях? «Нам все равно придется кому-то продаваться, — говорят абхазы, — а вариантов здесь только два: либо русским, либо грузинам с американцами. И выбор напрашивается сам собой — Москве мы, судя по отношению к нашим бедам и заботам, не нужны, а американцы — хоть и назло Кремлю, но готовы проинвестировать в экономику республики большие деньги — хоть 60 миллиардов долларов».

Что же мы имеем, как говорится, в сухом остатке? Грузия с помощью американцев весьма умело орудует, что называется, кнутом и пряником. Пощелкивая кнутом, она дает понять, что никаких компромиссов в отношении Абхазии нет и быть не может, что она не на словах, а на деле готовится к «деоккупации» потерянной было территории. А чтобы в некотором роде деморализовать население за Ингуром, проводит активную политику по приручению непокорного народа. Напомним, что едва ли не половина абхазцев — то есть, пациенты и их родственники реально, действительно получили качественную медицинскую помощь в Тбилиси, Зугдиди и так далее. Это означает одно: видеть в грузине врага им стало труднее. Вывод один: случись что — эти люди хорошенько подумают, прежде чем браться за оружие в случае военного решения «абхазского вопроса». А значит, хоть не на много, хоть на миллиметр, но абхазский «материк» сдвинулся и начал дрейф от России в сторону Грузии. Только и всего. Остается подождать, когда на Псоу поднимут грузинский и натовский флаги?

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