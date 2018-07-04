Какие республики СССР были самыми привилегированными 

В СССР все национальности и республики были равны. Однако и граждане СССР, и тем более их руководство, без всякого Оруэлла знали, что в множестве равных некоторые — всегда «равнее» прочих.
Кто кого кормил
Ни для кого не секрет, что развитие многих республик Советского Союза осуществлялось за счёт перекачки средств преимущественно из РСФСР. Общесоюзный и республиканский бюджеты устанавливались партийными директивами, никакого общественного контроля и независимых источников информации не существовало, поэтому политика обирания России в пользу окраин почти до самого крушения СССР осуществлялась коммунистами легко и беспрепятственно. Даже у некоторых партийных руководителей такая практика вызывала возмущение. Председатель Совета Министров РСФСР Михаил Соломенцев как-то даже сказал Председателю Президиума Верховного Совета СССР Леониду Ильичу Брежневу: «Хватит затюкивать Россию!» Но это был глас вопиющего в пустыне.
Однако в каких суммах выражалось это дотирование экономики? Подсчёты здесь затруднены тем, что сами цены в СССР устанавливались директивно и не соответствовали реальным рыночным. Кроме того, тема «национальные окраины СССР доили Россию» стала спекулятивной, и в её рамках часто приводятся совершенно несуразные цифры, причём без ссылок на источники. Обратимся к сведениям, которые не было нужды подтасовывать их публикаторами.
Дотации и льготы
В работе Егора Гайдара «Гибель империи: уроки для современной России» (2006) приводятся такие цифры. В 1989 году РСФСР вывезла продукции в другие республики и за границу на 30,84 млрд рублей, больше, чем ввезла. В пересчёте на каждого жителя РСФСР это выходит 209 рублей в год — чуть больше тогдашней среднемесячной зарплаты. Вот где-то столько и уходило из России в результате политики союзного центра по ценообразованию, формированию бюджета и внешней торговле.
Согласно тем же данным, эти средства распределялись по всем республикам, исключая Туркменистан (ещё одна республика, ключевая в системе нефтегазового экспорта из позднего СССР). В абсолютных цифрах больше всего выигрывал Казахстан — 6,6 млрд рублей. Однако численность населения в союзных республиках неодинакова.
В пересчёте на душу населения, наивысший показатель оказывался у Литвы, где каждый житель получал примерно 997 рублей косвенных дотаций в год. Далее следовали Эстония (812), Молдавия (612), Латвия (485), Армения (415), Казахстан (399), Грузия (354), Киргизия (246), Таджикистан (220), Белоруссия (201). Узбекистан (128). Меньше всего доставалось косвенных дотаций Азербайджану (64) и Украине (56 рублей в год на жителя).
Неудивительно, например, что жителя РСФСР, въезжавшего в советскую Прибалтику, всегда поражал контраст между чистыми ухоженными улочками прибалтийских городов и обшарпанными, неасфальтированными, замусоренными улицами большинства российских областных центров. Впрочем, значение имело, конечно, ещё и то, на что тратились дотационные суммы, а это определяется всегда культурой руководящих кадров.
Прямые дотации в этих подсчётах не учтены, точных данных о них нет. Поэтому создать полную картину перераспределения финансовых средств в СССР затруднительно. [С-BLOCK]
Образовательная политика
Есть ещё один интересный показатель — процент лиц с образованием, в том числе высшим. Вследствие фактически крепостного права государства на выпускников вузов, называвшегося «распределением», а также в целях «коренизации кадров», образование получало преимущественное развитие на национальных окраинах. При этом абитуриенты из других союзных республик принимались в главные вузы России по льготным квотам.
Согласно последней Всесоюзной переписи населения, в 1989 году наивысший процент лиц с высшим образованием имела Грузия — 15,1, потом Армения — 13,8, Эстония — 11,7, Латвия — 11,5%, далее следовала Россия (11,3). По доле лиц с высшим, средним и неполным средним образованием впереди была Армения — 90,1%, далее шли Азербайджан (87,8), Грузия (87,7), Узбекистан (86,7), Туркменистан (86,4). Россия занимала в этом списке 11-е место (80,6). [С-BLOCK]
Политическая самостоятельность
Экономикой не исчерпывается всё. Республики в реальности имели разную степень политической самостоятельности. Так, Россия были лишена даже многих формальных атрибутов, которыми пользовались другие союзные республики (своей республиканской партийной организации, Академии Наук), её правительственные учреждения лишь дублировали и исполняли постановления и распоряжения союзных органов.
Характерным признаком самостоятельности союзных республик являлось наличие у них государственного языка (а не просто «языка союзной республики»). В 1970-1972 гг. три закавказские республики приняли законы о государственных языках. Их знание являлось обязательным для занятия государственной должности. Всем остальным республикам это позволили только во время «перестройки».
По-разному проводилась политика компартии в отношении национальной культуры. Мало какая традиционная религия подвергалась в СССР таким гонениям, как русское православие и старообрядчество. Отношение к грузинской и армянской церквям, а также к католичеству и лютеранству в Прибалтике, было значительно терпимее. Исключением являлись униаты в Западной Украине и сторонники румынской автокефальной церкви в Молдавии, так как рассматривались как политическая агентура сепаратистов.
Ислам вообще одно время расценивался советским руководством как средство разжечь антиколониальную революцию на Востоке. В конце Великой Отечественной войны был легализован хадж, правда, вплоть до 1989 года паломники проходили специальный отбор «компетентными органами». Некоторые партийные руководители в республиках Средней Азии открыто исповедовали ислам, а после выхода на пенсию ездили в Мекку. Автор знает, как один таджик говорил ещё в середине 80-х годов, до начала «перестройки»: «У нас в кишлаке советской власти нет, у нас мулла — главный человек».
Вывод
Степень привилегированности союзных республик в СССР можно оценивать по разным показателям. В каких-то наиболее благоприятствуемыми выглядят республики Закавказья, в каких-то — республики Средней Азии, ещё в одних — республики Прибалтики. В любом случае, Российская Федерация не попадала ни в одну из таких категорий, за исключением того, что русский язык обязывали изучать во всех республиках СССР.