Бывший консул Грузии в России покинул пост председателя правительства Аджарии 

Глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе покинул свой пост, таким образом автоматически распущен кабмин автономии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Кандидатура нового председателя правительства Аджарии в десятидневный срок должна быть представлена президентом страны после проведения консультаций с фракциями парламента автономии и премьер-министром Грузии.
Зураб Патарадзе руководил автономией в течение двух лет. До этого он был на дипломатической работе, в том числе в течение пяти лет — в Москве. В 2007-2009 годах он был консулом Грузии в России.
Отставку Патарадзе связывают с кадровыми изменениями в стране, начавшимися после того, как в июне покинул должность премьер-министра Грузии Георгий Квирикашвили.