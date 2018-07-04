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Бывший консул Грузии в России покинул пост председателя правительства Аджарии
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Бывший консул Грузии в России покинул пост председателя правительства Аджарии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе покинул свой пост, таким образом автоматически распущен кабмин автономии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Кандидатура нового председателя правительства Аджарии в десятидневный срок должна быть представлена президентом страны после проведения консультаций с фракциями парламента автономии и премьер-министром Грузии.
Зураб Патарадзе руководил автономией в течение двух лет. До этого он был на дипломатической работе, в том числе в течение пяти лет — в Москве. В 2007-2009 годах он был консулом Грузии в России.
Отставку Патарадзе связывают с кадровыми изменениями в стране, начавшимися после того, как в июне покинул должность премьер-министра Грузии Георгий Квирикашвили.
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